人民网记者 李栋

中央经济工作会议要求“坚持不懈抓好‘三农’工作”，强调要锚定建设农业强国目标，学习运用“千万工程”经验，有力有效推进乡村全面振兴。2024年“三农”工作如何不折不扣地贯彻好中央经济工作会议精神？

日前，农业农村部相关司局负责人在接受人民日报等媒体采访时表示，要全力抓好以粮食安全为重心的农业生产，统筹推进以乡村发展建设治理为重点的乡村振兴，努力推动“三农”工作持续取得新进展新提升。

紧绷“粮食安全”这根弦

粮食安全是“国之大者”。对粮食生产来说，气候变化和极端天气增多带来新挑战，居民食物消费观念的变化也对粮食和重要农产品稳定供给提出了新要求，保障粮食安全需要走高质量发展之路，进一步提升粮食产能。

春节刚过，我国春耕春管由南向北陆续展开。在海南儋州中和镇江心岛的水稻田里，一台台插秧机在田间忙碌穿梭，娇嫩的秧苗被迅速插入稻田。

“一台插秧机每天作业面积可达30亩，比人工效率高很多。综合来看，不仅大幅降低了人工成本，而且播种均匀，缩短了耕种时间，为早稻丰收打下了坚实基础。”当地一农民专业合作社理事长李士成介绍，目前，已完成早稻机械化插秧200多亩，预计5月份可收割。

中央经济工作会议强调“毫不放松抓好粮食等重要农产品稳定安全供给”。如何进一步夯实粮食安全根基？农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，今年将围绕“稳面积、增单产”两手发力，确保播种面积保持总体稳定，有条件的地方挖潜扩面，产量上在稳中求进、优化品种品质的前提下力争多增。

据介绍，在政策保障上，农业农村部将会同财政部、国家发展改革委进一步加大扶持力度，实施粮食单产提升工程，大力开展绿色高产高效和规模主体提单产行动。此外，将粮油等作物高性能机具优机优补作为长效机制纳入新一轮补贴政策，多渠道争取实施高质量机播等关键环节作业补贴政策。

打好产业振兴“组合拳”

产业振兴一头连着农民增收、乡村振兴，一头连着人们对美好生活的需要，乡村产业发展至关重要。近年来，各地牢牢把住“产业兴旺”这一要求，精准发力，推动乡村产业发展壮大，产业链不断延伸，市场竞争力持续提升，形成了特色鲜明的产业格局。

以泡桐为原材料的乐器制造业，成为河南兰考堌阳镇的支柱产业。人民网记者 李栋摄

昔日盐碱地，今朝琴声扬。走进河南省兰考县堌阳镇徐场村，早年用来防风固沙的泡桐树，在生态环境变好后，成了村民制作民族乐器的好材料。如今，民族乐器加工行业，已成为当地支柱产业之一。

徐场村村委会主任徐永顺介绍，近年来，该村依托300多亩的泡桐种植资源，大力发展民族乐器产业，一年卖出7万张琴，产值已达1.8亿元，成为远近闻名的“民族乐器村”，90余户村民约300人吃上了“乐器饭”。

集群效应，让堌阳镇的乐器生产企业逐步走上了专业化、精细化、产业化的道路。产业振兴是乡村振兴的重中之重，下一步如何高质量提升乡村产业发展水平？

农业农村部乡村产业发展司司长王锋表示，推动乡村产业高质量发展，要因地制宜分类推进，不断强化带农富民力度。

“要不断推进乡村特色产业适度规模、做精做优。”王锋说，通过加强产业发展监测，适时发布预警信息，引导经营主体合理确定生产规模，尽可能顺应市场、按需生产，建设一批优势特色产业集群、农业产业强镇，培育乡村特色产业专业村镇，推动一二三产业融合发展。同时，发挥好行业协会等作用，引导经营主体细分专业市场、错位规范发展。

“接下来，我们还要大力发展网络销售，利用逐渐便利的交通网络，把村里的琴卖到全国各地。”徐永顺说。

激活建设宜居宜业和美乡村发展新动能

中央经济工作会议提出，“提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平”。乡村建的美不美，好不好，事关广大农民根本福祉，事关美丽中国建设。

近年来，各地区各部门扎实推进农村人居环境整治，村庄环境基本实现干净整洁有序，农民群众环境卫生观念发生可喜变化，生活质量普遍提高，为乡村全面振兴提供了有力支撑。

河南安阳内黄县余庄村村民们正排练元宵节晚会节目。受访者供图

“现在村里的环境多好啊，环境好了心情也好，我们天天都来文化广场跳舞。”春节一过，河南省安阳市内黄县余庄村的村民刘红梅就和大家着手排练村里的元宵节晚会节目，“相比以前茶余饭后以打牌、聊天为主的业余活动，现在人居环境的改变，让大家的日子越过越有精气神。”

“近年来，党员干部以身作则，以治‘脏’治‘乱’为重点，对生活垃圾、建筑垃圾和非正规垃圾堆放点进行全面整治，完成了农村垃圾堆、柴堆、粪堆等‘五堆’的专项清理，人居环境实现了从‘一处美’变到‘处处美’的提升。”余庄村党支部书记史秋文说。

乡村建设是实施乡村振兴战略的重要任务，与农民的生产生活息息相关。今年在提高乡村建设水平上将采取哪些措施？

农业农村部发展规划司司长陈邦勋表示，对标“农村基本具备现代生活条件”要求，今年工作重点将从农民最迫切的现实需要入手，谋划推动几件普及普惠、以小见大、以点带面的关键要事，扎实推进宜居宜业和美乡村建设。

“乡村建设是推进乡村全面振兴的重要任务，与农民的生产生活息息相关。近年来，经过多方努力，乡村建设取得积极进展，但与农民期盼还有不小差距。”在今年1月份国新办新闻发布会上，农业农村部副部长邓小刚表示，农民群众是乡村建设的受益者，也是重要的参与者。要坚持乡村建设为农民而建，健全自下而上、村民自治的实施机制，让农民想建设、愿意干、能参与。通过健全参与机制、丰富参与方式、强化参与保障，逐步提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度。

附人民会客厅——“权威部门话开局”系列报道

国务院国资委：提高核心竞争力 服务国家重大战略

中国人民银行：保持货币政策稳健性 巩固经济回升向好态势

锚定高质量发展任务 为中国式现代化提供坚实水安全保障

税务总局：以精准高效的结构性减税降费持续激发市场活力

文旅部：推动文旅消费持续扩大 为经济高质量发展添能蓄势

(责编：王连香、吕骞)

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