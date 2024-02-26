人民网北京2月26日电 （记者王震）据海关总署网站消息，海关总署撤销1家饮料企业在华注册资格。经核实，在华注册编号为CUSA24092203180057的美国饮料生产企业JERRY&SONS PHARMACEUTICAL INC在申请注册时提供了虚假材料。海关总署根据《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》有关规定已撤销该企业在华注册资格。海关未发现上述企业的产品报关记录。

海关总署提醒消费者：

1、不要购买在华注册编号为CUSA24092203180057的美国企业JERRY&SONS PHARMACEUTICAL INC的饮料产品，包括天萁西梅汁（TiQ Prune Juice）。

2、已获得该企业饮料产品的，请停止食用，与原获取渠道联系退货事宜。

(责编：王震、吕骞)

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