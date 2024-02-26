人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

海关总署撤销1家饮料企业在华注册资格

2024年02月26日10:57 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月26日电 （记者王震）据海关总署网站消息，海关总署撤销1家饮料企业在华注册资格。经核实，在华注册编号为CUSA24092203180057的美国饮料生产企业JERRY&SONS PHARMACEUTICAL INC在申请注册时提供了虚假材料。海关总署根据《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》有关规定已撤销该企业在华注册资格。海关未发现上述企业的产品报关记录。

海关总署提醒消费者：

1、不要购买在华注册编号为CUSA24092203180057的美国企业JERRY&SONS PHARMACEUTICAL INC的饮料产品，包括天萁西梅汁（TiQ Prune Juice）。

2、已获得该企业饮料产品的，请停止食用，与原获取渠道联系退货事宜。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
海关总署撤销1家饮料企业在华注册资格
　　人民网北京2月26日电 （记者王震）据海关总署网站消息，海关总署撤销1家饮料企业在华注册资格。经核实，在华注册编号为CUSA24092203180057的美国饮料生产企业JERRY&SONS PHARMACEUTICAL INC在申请注册时提供了虚假材料。…
证监会回应“IPO倒查10年”：目前没有安排
　　人民网北京2月26日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，有媒体报道IPO要倒查10年，对此，证监会在回答记者提问时表示，防范打击财务造假、欺诈发行是一个持续的过程，目前没有IPO倒查10年的安排。媒体出现这方面说法，体现了投资者对上市公司质量的关心关注。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部