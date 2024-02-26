人民网北京2月26日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，有媒体报道IPO要倒查10年，对此，证监会在回答记者提问时表示，防范打击财务造假、欺诈发行是一个持续的过程，目前没有IPO倒查10年的安排。媒体出现这方面说法，体现了投资者对上市公司质量的关心关注。

“无论是在审的拟上市企业，还是已经上市的企业，无论是什么时候上市的企业，都要受到证监会持续严格监管。”证监会表示，证监会系统坚持以投资者为本，从严审核拟上市企业，对违法违规、侵害投资者利益的行为严惩不贷，用监管的威慑力让企业不敢“带病闯关”，从源头上提升上市公司质量。企业上市后，财务真实性仍是日常监管的重中之重。证监会综合运用定期报告监管、现场检查等多种方式，循环筛查高风险可疑类公司，发现财务造假、欺诈发行的依法立案查处，情节严重的移送公安机关追究刑事责任。

在发行上市监管工作中，证监会正在持续加强全链条把关，严审重罚财务造假、欺诈发行，也将大幅提高拟上市企业现场检查比例，以上市公司质量的提升回应投资者的关切。

(责编：王震、吕骞)

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