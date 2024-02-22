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人民会客厅——“权威部门话开局”系列报道

锚定高质量发展任务 为中国式现代化提供坚实水安全保障

欧阳易佳 皇甫万里
2024年02月22日09:12 | 来源：人民网
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 1月30日11时，伴随着建设者代表与周边民众的欢呼声，位于佛山顺德鲤鱼洲岛上的西江取水闸口缓缓升起，珠江三角洲水资源配置工程启动运转，汩汩西江水经由深埋地下的输水隧洞，流入高新沙、罗田、公明等沿线水库。

珠江三角洲水资源配置工程的开工是2024年国家水网重大工程建设的缩影。广东省水利厅建设处处长朱朝荣表示，工程通水将提高供水保障率，为香港、广州番禺、佛山顺德等地提供应急备用水源，超3200万人受益，支撑约1.7万亿元GDP用水需求，还可逐步退还东江流域生态用水，进一步保障粤港澳大湾区供水安全、生态安全。

推动新阶段水利高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力的水安全保障，是水利肩负的重大历史使命。

2024年是完成“十四五”规划任务的关键之年。水灾害、水资源、水生态、水环境治理如何统筹推进？现代化水利基础设施体系如何谋划布局？水旱灾害防御体系、水资源优化配置体系安全保障能力如何提升？近日，水利部规划计划司一级巡视员谢义彬做客《人民会客厅》，畅谈2024年水利高质量发展新思路。

两手发力 全面推进国家水网重大工程建设

2023年新开工水利项目2.79万个，较2022年增加2890个、增长11.5%，创历史新高；落实水利建设投资12238亿元，同比增长5.8%；吸纳就业273.9万人、同比增长8.9%……

一组组“硬核”数据振奋人心，2023年水利投资持续发力，重大水利工程建设不断刷新“进度条”，国家水网建设“脉络”日渐明晰。

2024年，国家水网重大工程建设将如何持续推进？谢义彬表示，水利部将加快推进南水北调东线后续、西线工程前期工作，高质量建设中线引江补汉工程，抓好省市县级水网协调融合发展。

“我们将力争开工建设四川引大济岷、贵州花滩子水库、广西长塘水库等一批重大水资源配置工程，增强流域间、区域间水资源统筹调配能力。”谢义彬说。

中央经济工作会议指出，要完善投融资机制，实施政府和社会资本合作新机制，支持社会资本参与新型基础设施等领域建设。2024年，水利部将如何“两手发力”，吸引更多社会资本参与水利基础设施建设？

谢义彬介绍，充分利用增发国债、地方政府专项债券、金融信贷资金，运用好政府和社会资本合作新机制，鼓励和吸引更多社会资本通过募投建管一体化方式，参与水利基础设施建设，积极推进水利基础设施投资信托基金（REITs）试点。积极发挥水利投融资企业作用，构建多元化、多层次、多渠道的水利投融资体系。

夯实基础 不断完善农村供水安全保障体系

水是民生之本、生态之基、乡村之魂，农村供水作为重要的基础设施，承载着乡村振兴的民生期待。近年来，各地聚焦农村供水安全，深入实施农村供水保障工程，努力实现农村饮水从“有水喝”到“喝好水”的转变。

2023年，我国开工建设农村供水工程2.3万处，提升1.1亿农村人口供水保障水平，农村自来水普及率达到90%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到60%。

2024年全国水利工作会议强调，要夯实乡村全面振兴水利基础。推动农村供水高质量发展，推进灌区现代化建设与改造，实施重点区域水利帮扶。

据悉，2024年，水利部将完善农村供水安全保障体系，优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化建设，因地制宜实施小型供水工程规范化建设，加强水质保障，强化工程标准化、规范化、专业化管理。

“我们围绕实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，加快广西下六甲、四川向家坝一期二步等大型灌区建设，开工建设江西峡江、湖南梅山、云南潞江坝、河南前坪等大型灌区，加快大中型灌区现代化改造，提升国家粮食安全保障能力。”谢义彬说。

探索突破 推动重要江河湖库生态保护治理

断水百年之久的京杭大运河再度全线水流贯通，断流干涸26年之久的永定河首次实现全年全线有水；山西晋祠千年古泉30年来首次复流；福建木兰溪、吉林查干湖、安徽巢湖等重点河湖水生态治理修复加快实施……

2023年，江河湖库生态保护治理持续强化，水土保持生态产品价值实现机制探索新突破。2024年，如何进一步做好江河湖库生态保护治理？

谢义彬表示，2024年，将全面实施母亲河复苏行动，做好西辽河、永定河、京杭大运河等河流生态补水，持续推进木兰溪、查干湖等重点河湖水生态修复治理。

同时，将进一步推进水土流失综合防治，建设生态清洁小流域。以流域为单元一体化实施小流域综合治理，建设400条生态清洁小流域。全年新增水土流失治理面积6.2万平方公里以上。”

据介绍，水利部将强化河湖生态流量管理。因地制宜推进河湖水系连通和生态补水，加快推进88条（个）母亲河（湖）复苏行动，保持永定河全年全线有水，实现漳河、滹沱河、汾河等26条河流全线贯通，有效提升53条河流生态用水保障条件，稳定白洋淀、七里海等9个湖泊生态水位。

人民会客厅——“权威部门话开局”系列报道

文旅部：推动文旅消费持续扩大 为经济高质量发展添能蓄势

税务总局：以精准高效的结构性减税降费持续激发市场活力

 

(责编：王震、高雷)
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