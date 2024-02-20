人民网记者 车柯蒙

回首刚刚走过的2023年，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进。

2024年经济工作“怎么看”“怎么干”？日前召开的中央经济工作会议要求“坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”，并作出“落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展”“谋划新一轮财税体制改革”等重要部署。

如何全面贯彻中央经济工作会议精神，不折不扣落实重点支持科技创新和制造业发展的结构性减税降费政策，深入研究推进税费制度改革、深化税收征管改革等税务领域重点改革？日前，国家税务总局政策法规司、所得税司、征管和科技发展司、纳税服务司有关负责人接受人民网记者采访。

增强政策精准性针对性 落实好结构性减税降费政策

近日，山东省工业和信息化厅公示第七批山东省制造业单项冠军拟认定名单，一家光学材料科技有限公司榜上有名。

“研发费用加计扣除等政策不断完善优化，企业创新发展底气更足了。”在该公司财务负责人赵学伟看来，公司能够在近年来坚持“大手笔”投入研发，一个重要原因就是国家出台的多项税费优惠政策。

记者从国家税务总局了解到，2023年，全国新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元，有效助力稳定市场预期、提振市场信心、激发市场活力。

新年伊始，常德市西洞庭西湖管理区税务局组织青年志愿者深入湖南飞沃优联工业科技有限公司开展研发费用加计扣除政策辅导，助力企业高质量发展。华一翰摄

对于中央经济工作会议提出的“落实好结构性减税降费政策”，国家税务总局政策法规司司长戴诗友表示，2024年，税务部门将全面贯彻中央经济工作会议精神，重点聚焦支持科技创新和制造业发展，落实好结构性减税降费政策，增强政策精准性和针对性，支持企业增加研发投入，引导各类要素资源投向实体经济。

加快建设现代化产业体系，是高质量发展的有力支撑。中央经济工作会议提出，要“以科技创新引领现代化产业体系建设”。把科技创新作为结构性减税降费政策重点支持领域，是落实这一要求的具体体现。

2023年3月，国家将符合条件的企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%，并明确作为一项制度性安排长期实施；在此基础上，进一步聚焦集成电路和工业母机行业高质量发展，对上述两个行业符合条件企业的研发费用加计扣除比例再提高至120%。同时，按照国务院部署，税务总局会同财政部在原有10月份企业所得税预缴申报和年度汇算两个时段享受研发费用加计扣除政策的基础上，新增7月预缴申报期作为政策享受时点，引导企业更早更及时地享受政策红利。

从2023年企业所得税预缴申报情况看，企业累计享受研发费用加计扣除金额1.85万亿元，同比增长13.6%，其中制造业企业享受加计扣除金额1.1万亿元，占比近六成。

国家税务总局所得税司司长王世宇表示，企业是技术创新的主体，真金白银的减税降费红利对企业创新发展的支持显而易见。

王世宇说，下一步，税务部门将认真落实支持科技创新的税费优惠政策，畅通“政策红利引导—研发投入增加—产品质量提升—企业效益增加”的链条，强化企业科技创新的主体地位，助力加快实现高水平科技自立自强。

具体而言，一是要持续加大支持科技研发税费优惠政策落实力度，坚持把研发费用税前加计扣除比例提高至100%的政策作为制度性安排长期实施，增强科技研发税收优惠的确定性；二是要持续激发企业科技创新主体的积极性、主动性，以税费优惠政策引导企业走自主创新之路，逐步形成覆盖企业成长和创新全生命周期的税费政策支持体系；三是要持续优化科技成果转化的政策环境，探索丰富针对研发成果收益的税费优惠政策，鼓励产学研深度融合和创新科技成果转化，引导提升科研“软实力”，深度对接产业“新赛道”。

结构性减税降费政策重点支持的另一领域是制造业。制造业是壮大实体经济的关键力量，对推动高质量发展具有举足轻重的作用。

近年来，下调制造业增值税税率、加大制造业增值税留抵退税的力度等减负措施接续推出。国家税务总局货物和劳务税司司长谢文表示，下一步，将认真贯彻落实中央经济工作会议精神，科学谋划、精准施策，持续为制造业企业纾困解难、增强信心，助力实体经济稳步发展。

锚定中国式现代化总目标 谋划新一轮财税体制改革

中央经济工作会议提出了“谋划新一轮财税体制改革”的重大任务。对此，戴诗友表示，这充分表明了党中央进一步全面深化改革、加快建立现代财税制度、推动国家治理体系和治理能力现代化的坚定决心。

“中央经济工作会议上反复提及的‘高质量发展’，是2024年经济工作的关键词和中心词，是不折不扣的‘国之大者’。科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障，也是服务中国式现代化、推进高质量发展的重要支撑。”戴诗友说，税务部门近年来认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，不断攻坚克难，狠抓各项税制改革举措落地，更好发挥了税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用。

“税费制度改革都务必锚定中国式现代化这一总体目标，围绕高质量发展这一首要任务来谋划推进。通过改革来建立现代税收制度，优化税制结构，进一步理顺政府与市场的关系，进一步理顺中央与地方财政关系，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。”戴诗友表示。

贯彻落实好“谋划新一轮财税体制改革”，税务部门还必须继续深化推进税收征管体制改革。

国家税务总局征管和科技发展司司长练奇峰介绍，中办、国办印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》以来，税务部门持续推进税收征管数字化升级和智能化改造，不断完善精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治，加快建设智慧税务，初步构建起优化高效统一的税费征管体系，实现征纳成本明显降低、征管效能显著提升。

据练奇峰介绍，2023年是税收征管改革的“突破之年”，2024年，将接续“突破”势头，安排实施深化税收征管改革提升行动，集成推进技术、业务、组织变革，推动税收征管实现数字化、智能化、场景化跨越升级。

国家税务总局伊金霍洛旗税务局对辖区内企业开展走访调研，走进圣圆实业札萨克热源厂对企业适用的税费优惠政策进行宣讲辅导。伊德尔摄

国家税务总局纳税服务司司长沈新国则表示，税收征管效能的提升，离不开一流税收营商环境的保障。良好的税收营商环境直接关系到亿万纳税人缴费人的切身利益，也直接关系到改革的最终成效。

2024年，税务部门将继续践行为民服务宗旨意识，把“高效办成一件事”作为提升税务行政效能的重要抓手，聚焦办税缴费高频事项和突出问题，进一步创新服务举措，畅通办理环节，持续优化税收营商环境。深入践行“四下基层”，主动问计于民、问需于民，切实回应好纳税人缴费人具体问题和“关键小事”；加力提效“政策找人”精准推送，丰富推送内容、拓展推送渠道、做好兜底服务；完善税费服务诉求解决机制，探索推进从“接诉即办”向“未诉先办”延伸；持续开展“便民办税春风行动”，联合全国工商联继续深化“春雨润苗”专项行动，以优化小微企业、个体工商户等小微经营主体发展环境为重点，推出系列服务措施。

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(责编：王震、高雷)

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