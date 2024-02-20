人民网北京2月20日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，2月18日，全国铁路发送旅客1560.8万人次，连续4天超1500万人次，运输安全平稳有序。2月19日（正月初十），全国铁路预计发送旅客1370万人次，安排加开旅客列车1503列。

国铁集团客运部负责人介绍，节后铁路探亲、旅游、学生、务工等客流叠加，旅客出行需求旺盛，客流保持高位运行。从铁路12306预售票情况看，2月19日，北京、成都、广州、武汉、西安、重庆、郑州、上海、长沙、杭州等城市出发客流较多，北京、广州、上海、深圳、成都、杭州、武汉、西安、重庆、郑州等城市到达客流较多，广州-深圳、天津-北京、武汉-上海、南宁-广州、湛江-广州、杭州-宁波、襄阳-武汉、石家庄-北京、成都-西安、杭州-上海等区间客流较大。

该负责人介绍，为应对节后客流高峰，各地铁路部门充分挖潜扩能，在主要热门方向和区段增加运力投放，加大旅客出行服务保障力度，努力满足旅客出行需求。

哈尔滨局集团公司安排增开北京、上海、广州、沈阳、大连、青岛等方向的列车80列，安排普速列车加挂车厢270辆、动车组列车重联71列。

沈阳局集团公司加开北京、上海、齐齐哈尔等方向的旅客列车155列，安排54列动车组列车重联运行。积极应对寒潮天气，连夜出动刮冰机车及动车组391列次，对京哈、长珲、沈丹等高铁线路，京哈铁路等普速线路接触网进行不间断刮冰作业，保障运输安全畅通。

北京局集团公司北京地区各大车站加强与站区管委会联动，做好夜间公交、出租车、网约车等接驳运力保障，助力返京旅客快速离站。

太原局集团公司开行徐州至朔州的K4752次“矿工专列”，点对点接运煤矿工人返岗，助力山西煤企节后返工复产。

郑州局集团公司在京广、济郑高铁等线路加开旅客列车167列，开行上海、广州、深圳、杭州等方向夜间高铁43列。

武汉局集团公司在汉宜铁路、汉十高铁、京广高铁、合武铁路等热门线路加开旅客列车158列，开行夜间高铁79列。

西安局集团公司加开去往北京、沪杭、成渝等方向的旅客列车88列，西安西站“陕亮星”“金花”服务团队为老幼病残孕等重点旅客提供一对一服务。

济南局集团公司加开旅客列车50列。上海局集团公司计划增开南昌、长沙、广州、武汉、郑州等方向的旅客列车381列，安排177列动车组列车重联运行。

南昌局集团公司增开江浙沪、广深等方向的旅客列车119列。

广州局集团公司在广州至深圳、长沙至张家界、佛山至湛江、三亚至海口等热门区间加开旅客列车438列，含夜间高铁157列。

南宁局集团公司开行崇左南至广州南、兴义至广州白云的2趟务工专列，助力务工人员顺畅返岗。

昆明局集团公司开行滇沪务工高铁专列，运送千名云南籍务工人员赴上海返岗就业。

成都局集团公司安排加开旅客列车369列，各车站增加免费充电设备，为旅客提供便利。

铁路部门提醒，受寒潮天气影响，各地铁路部门将根据天气情况动态调整旅客列车开行方案，主动规避安全风险，请旅客朋友及时关注天气变化情况和出行服务信息，合理安排出行。

(责编：王连香、高雷)

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