向志强 黄浩铭

人勤春来早，春早人更勤。节后第一个周一，广西壮族自治区党委、政府就召开全区持续扩大对内对外开放打造国内国际双循环市场经营便利地大会。新春伊始，从会场内的布局亮招之实，到会场外的开放发展之热，广西上下正以“开年即开干、开干即建功”的决心与信心，学方略、谋创新、抓落实，焕发踔厉奋发的新气象。

融大局 将区位优势转化为发展胜势

工程机械摆臂作业，运输车辆来回穿梭……这个春节假期，平陆运河全线19家施工单位和3000多名建设者奋战在项目施工建设各个岗位，随处可见忙碌施工景象。作为通江达海的西部陆海新通道骨干工程，平陆运河建成后，将成为中国西南地区运距最短、最经济、最便捷的出海通道，极大提升广西在区域发展中的枢纽地位。

广西坐拥“三沿三联三市场”之利（沿海沿江沿边，联接大湾区、联接西南中南、联接东盟，毗邻粤港澳大市场、西南中南大市场、东盟大市场），既是开放窗口，也是战略腹地，具有“融汇天下、便利四方”的优越条件。

在日趋激烈的区域发展竞争中，如何才能将区位优势加快转化为发展胜势？自治区主要负责人表示，一个地方的发展和崛起，很大程度取决于其市场经营便利程度。市场经营越便利的地方，往往开放水平越高，发展态势越好，对生产要素的吸引力聚合力越强。“广西要有大的发展、大的跨越、大的突破，必须在优化营商环境、服务市场经营便利上有大的提升。”

自治区第十二次党代会以来，自治区党委深入研究、系统谋划市场经营便利地建设各项工作。从设施联通到贸易提升再到开放平台升级，广西坚持“一盘棋”统筹推进，市场经营便利地建设不断取得新进展。

海铁联运班列实现西部地区全覆盖，北部湾港货物吞吐量增速居沿海亿吨港口第二，平陆运河、黄桶至百色铁路等重点项目稳步推进……以高水平共建西部陆海新通道为牵引，广西正加快构建通达国内、联接国际的综合交通运输大通道。

通过抢抓RCEP生效机遇，广西持续深化同以东盟国家为重点的经贸合作。2023年，广西与RCEP其他成员国进出口3905.1亿元，同比增长23.7%，增速排全国第三，其中对东盟、澳大利亚进出口分别增长22.8%、79.2%。

此次新春“第一会”上，广西围绕市场经营便利地建设，推出了200多页的“2+4”工作举措材料和清晰具体的重点政策汇编，各部门、各地市也纷纷亮“实招”、比“硬招”、祭“新招”，齐心协力加快推进便利地建设。

强筋骨 加快构建现代化产业体系

走进百色市百东新区新能源装备制造基地，中车百色新能源装备产业基地建设项目机械轰鸣，上百名建设者正紧锣密鼓地进行设备调试安装。

“项目主机厂房部分已投产使用，当前正全力冲刺3月底全面交付。”中建五局中车百色新能源装备产业基地建设项目负责人易鹏介绍，项目及其后续产业项目建成后，将成为广西规模最大的风电产业集群基地。

打造市场经营便利地，做实做强现代产业是筋骨。广西围绕新能源汽车、电子信息、新材料等产业集群，积极构建“粤港澳大湾区研发+广西制造+东盟市场”产业协作体系取得明显成效。广西弗迪年产45GWh动力电池及储能系统项目、瑞声科技南宁高新区光学项目、柳城北页岩气开发项目等一批重大项目建成投产。

在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区内的钦州石化产业园内，总投资305亿元的中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目建设现场热火朝天。项目负责人李新昌介绍，目前已有77个主项开工建设，开工率达93%。2023年，这个产业园成为西南地区首个千亿级专业化工园区，开工建设马来西亚闵和粮油产业基地等跨境产业链项目，同时建成东南亚特色产品进口基地和直销中心。

沿边临港产业园区和中国—东盟产业合作区是市场经营便利地的重要载体。为深化产业园区体制改革，广西组建了自治区产业园区改革发展办公室，统筹协调全区产业园区规划建设、改革发展、招商引资等工作。

自治区政府党组成员、自治区产业园区改革发展办主任邹展业介绍，广西正大力实施产业园区建设三年行动计划，鼓励央企、国企和民营企业参与园区建设运营。加快推进合作区453个在建项目，力争投资超过9000亿元，持续开工建设新落地产业项目，加快提升园区产业聚集发展水平。

拼服务 优化营商环境激活力

在贵港市的中国—东盟新能源电动车基地，走进广西绿源电动车有限公司车间，生产线不到一分钟就下线一台电动车。通过优化发展环境，“筑巢引凤”、以商招商，当地已形成年产500万辆两轮电动车、50万辆三轮电动车、500万台（套）新能源电动车零部件的产能，建立了较为完善的产业链集群体系。

打造市场经营便利地，关键在于实实在在服务好经营主体、解决好具体问题。去年以来，广西持续开展壮大实体经济、推动高质量发展调研服务，集中解决了一大批事关要素、政策、基础设施、发展环境的突出问题，以问题消除的“减法”换取企业成长的“加法”。近期广西又出台《广西促进民营经济高质量发展若干措施》，围绕民营企业关切，坚持问题导向，聚焦促进公平竞争、强化要素支撑、加强法治保障、优化涉企服务、营造良好氛围等五个方面，提出了20条重点政策措施。

自治区市场监管局局长李泽说，通过稳步扩大制度型开放，广西创新研发“双循环经营便利地技术性贸易措施红绿灯系统”，便利进出口贸易。帮扶903款产品获得STC香港优质“正”印高端认证，数量全国第一。

2023年，广西政务服务事项基本实现“最多跑一次”、全程网上可办率达86.1%。在全国工商联发布的民营企业调查结论中，广西成为营商环境进步最明显的五个省份之一，南宁也获评进步最明显的5个省会及副省级城市之一。

优越的营商环境，让越来越多的企业选择落地广西、扎根发展。玉林市发挥在外经商务工人员众多的优势，出台系统支持政策大力推动玉商回归，去年8月以来共引进玉商回归项目240个，总投资超615亿元，带动玉工回归1.98万人。“通过地方政府积极对接，我们从深圳转移到北流设厂，从签约到投产仅用时5个月。北流主要领导还率队到深圳拜访一些龙头企业，帮助我们争取订单。”广西瑞捷金富科技有限公司总经理罗世昭说，公司正积极推介上下游企业来北流考察落地。

春风如贵客，一到便繁华。面对新形势新机遇新任务，广西各族干部群众正满怀信心、鼓足干劲，争做执行者、行动派、实干家，加快打造国内国际双循环市场经营便利地，奋力书写融通四海、畅联天下的新篇章。

(本报记者向志强 黄浩铭)

(责编：王震、陈键)

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