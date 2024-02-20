人民网北京2月20日电 （黄盛）2月新一轮贷款市场报价利率（LPR）报价出炉：1年期LPR为3.45%，上次为3.45%；5年期以上LPR为3.95%，上次为4.2%。

业内人士认为，LPR报价下调有望进一步提振信贷市场、房地产市场，降低企业和居民的财务成本，助力开年经济继续回升向好。

招联金融首席研究员董希淼表示，5年期以上LPR是个人住房贷款和企事业单位中长期贷款的定价基准，其下行可以进一步降低居民房贷利息支出、促进房地产市场平稳发展，也可以更有效激发企事业单位融资需求。

据了解，2019年8月，中国人民银行实行房贷利率的新政策，住房商贷利率以最近一个月相应期限的LPR为定价基准加点形成。也即，各省、自治区、直辖市应按照“因城施策”原则，指导各省级市场利率定价自律机制，在国家统一的信贷政策基础上，根据当地房地产市场形势变化，确定辖区内首套和二套商业性个人住房贷款利率加点下限，最终形成该地的实际房贷利率。

此次5年期以上LPR下调，是继去年6月下调10个基点后，时隔8个月再度下调。

以北京为例，2023年12月，北京调整了住房商业贷款的利率。调整后，对于首套房贷，如果购买北京城六区内住房，为当期LPR+10个基点，为4.3%；如果购买北京城六区外住房，则为当期LPR，为4.2%。对于二套房贷，如果购买北京城六区内住房，为当期LPR+60个基点，为4.8%；如果购买北京城六区外住房，则为当期LPR+55个基点，为4.75%。

此次LPR下调后，如果是首套房贷，购买北京城六区内的住房贷款利率则降至4.05%，购买北京城六区外住房贷款利率则降至3.95%。如果是二套住房，购买北京城六区内的住房贷款利率则降至4.55%，购买北京城六区外住房利率则降至4.5%。

此外，中泰证券首席经济学家李迅雷认为，未来政策利率空间仍然存在，国外政策环境变化有望为国内货币政策打开空间。中国人民银行强调着力发挥改革效能，用改革的办法推动社会综合融资成本下行。未来，通过理顺贷款利率与债券收益率等市场利率的关系、疏通价格传导机制等途径，还可以进一步释放降成本的潜力。

中信证券首席经济学家明明表示，中期借贷便利（MLF）降息和存款利率“降息”依然有空间。在进一步引导贷款利率下行的目标下，政策利率的下调引导仍然不可缺位。

(责编：王震、高雷)

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