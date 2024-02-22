中国铁路北京局持续应对管内降雪 全力保障运输秩序安全稳定
人民网北京2月22日电（记者王连香）据中国铁路北京局集团有限公司（以下简称中国铁路北京局）消息，2月20日以来，北京局集团公司管内迎来强降雪。中国铁路北京局各单位上下联动，日夜奋战，采取多项举措全面迎战风雪，确保运输秩序安全稳定。
北京站迅速启动降雪黄色预警，加强对设备的巡视检查，防范雨棚积雪融化产生积冰对接触网设备的影响；密切关注客流变化，加强站车组织，对进站、站台、出站、楼梯、电梯等重点防滑部位铺设防滑垫，防控旅客滑到摔伤；同时做好站台旅客携带行李、旅行箱的防滑工作及突发坠下站台的应急处置准备；组织干部职工及时清理进站口、站台、出站口等重点部位积雪，确保旅客出行安全顺畅。
北京西站密切关注列车运行秩序，动态优化调整列车运行情况。加强对站内供暖设备、电扶梯等的检查维护等，为旅客提供温暖舒适的候车环境。在进站口铺设防滑垫，及时清扫积雪，重点加强站台作业力量，强化安全广播提示等，保障旅客安全乘降。售票厅根据现场情况及时加开退票改签窗口，满足旅客办理改签、退票等的业务需求。北京西站京铁爱心036候车室备足轮椅、担架和人员力量，满足老幼病残孕等重点旅客的出行需求。
北京南站时刻关注天气情况，提前分析研判影响，及时启动应急响应。车站备足应急人员和防滑垫、食品等物资，组织除雪突击队，及时清扫站台等处的积雪，在进站口、站台等处铺设防滑垫，确保旅客出行安全。通过站内广播、显示屏等及时公布列车晚点相关信息，便于旅客快速掌握出行信息，动态优化售票窗口功能，方便旅客办理改签、退票等业务，及时调整行程。车站还安排专人加强在候车室、进出站通道、检票口、电扶梯、站台等关键处所的宣传、引导、帮扶，及时解答旅客问询，保障旅客有序乘降，全力做好各项应急处置。
北京南站提供夜间应急服务，在1号售票处爱心窗口设置“呼叫铃”，方便旅客在夜间及时办理售票、改签和退票等业务，更加人性化、便捷化。深化“厕所革命”，实施“暖手工程”，对所有卫生间进行优化改造，加装热水宝，实现卫生间全部提供温热水，提升冬季旅客体验；更新升级卫生间纸盒，快速感应取纸，免费提供用纸。
北京北站实时掌握列车晚点信息，通过站内广播、电子显示屏等方式及时发布公告，及时更新旅客列车开行信息，紧盯旅客列车晚点情况，安排专人在候车室为旅客提供问询服务，协助旅客做好退改签工作。成立应急除雪队，对旅客进出站通道、天桥、地道等处进行不间断除冰扫雪，铺设防滑地垫，在进站口、检票口、站台上、地道口增加引导人员，做好旅客乘降提示提醒，防止滑倒摔伤。
天津站根据降雪天气实际，及时启动预警，人员全部到岗到位，特别是针对晚点停运列车，加开售票退改签窗口，保证现场秩序，现场加派人员多措并举加强返乡客流组织。同时，结合降雪降温天气寒冷实际，在管辖各站广泛实施暖手工程，让旅客平安有序温馨出行。
丰台西站组织78名干部第一时间到岗到位，24小时值守盯控，成立迎战降雪党员突击队22支，组织站区内320余名职工参与应急除雪、道岔积雪清扫、安全防护等重点任务，共同确保运输安全和增开列车运行畅通。
唐山站积极应对降雪天气补强应急值班力量，加强对重点作业环节、岗位、设备设施的巡视检查力度，以及行车组织和调车作业盯控，认真做好行车指挥、车机车调联控工作，确保列车运行安全。组织干部职工全面做好除雪应急准备，落实雪天作业要求，全面做好旅客运输组织工作，增派精干力量，加强旅客问询、乘降组织、进出站引导、重点帮扶等服务工作，充分发挥“京铁爱心”服务品牌效应，主动帮扶重点旅客，进一步细化服务措施，耐心为旅客答疑解惑，全力保证雪天铁路运输秩序安全畅通。
南仓站迅速行动，结合雪情，对重点车间、关键岗位除雪方案、应急组织预案进行完善细化。车站82名专业干部全部到岗，对南仓站管28个运输组织重点区域、中间站、岗点进行重点盯控，做好雪情应对及运输组织调控工作。281名除雪队员按照确定的方案，对行车设备、走行通道、安全标识区域等重点部位及时进行清雪作业，认真做好雪天旅客乘降组织工作，组织力量及时清除站台积雪，在站内地道入口、进出站口、售票厅台阶处铺设防滑垫、地毯，安设提示牌，增派人员加强楼梯口、站台等重点区域的引导，确保旅客乘降和人身安全和运输组织安全畅通。
北京西车务段采取多项举措全面迎战风雪，组建的应急除雪队迅速到位，动员全体休班人员集中清扫道岔积雪，对道岔涂抹防冻液，对站台、进出站口、天桥等关键处所的积雪进行清扫撒盐处理，全力做好扫冰除雪各项工作，坚决确保行车安全。
丰台车辆段迅速启动应急预案，严格落实不良天气作业制度，加强车辆检查和故障处理，并组织人员对现场安全通道、脱轨器设备等处积雪进行清扫315处，累计出动干部职工281人次，及时消除雪后安全隐患，全力确保春运期间安全生产平稳有序。
北京高铁工务段管内最大降雪量达到200mm，针对雪情况，北京高铁工务段安排各工区每30分钟对各地区降雪量进行测量统计，做好应急准备。为确保列车运行安全，该段充分利用凌晨天窗加强高铁线路，特别是道岔等重点部位巡视，20日至21日早8时，共组织296人次处理道岔夹冰126处。同时安排专人在站台、通道门附近进行值守，做好应急抢险工机具热备，并进一步安排加密添乘，随时掌握管内各高铁线降雪情况以及高铁沿线周边环境，防止因降雪引发的大风天气造成异物上线。
北京工务段紧急启动除雪预案，出动干部职工173人次，清扫京包客专、京沪、京哈、京通、京承等线所有道岔441组次，并做到正线及其相关联道岔积雪随时清扫。此外，该段还依据天窗作业计划完成京沪线北京南站、京通线兴寿站手持机械打磨、更换失效预埋套管、补充更换联结零件等维修作业4项，确保了管内设备良好使用和行车通畅。
北京西工务段集中组织职工对大雪覆盖路段进行全面清扫，确保应急道路畅通。组建除雪队伍，对管内各站线路以及道岔关键处所积雪进行清扫，确保线路状态稳定，道岔动作灵活，为列车运行提供良好的线路环境和设备保障。
北京供电段积极应对本轮强降雪，迅速组织开展接触网、变电、电力设备雪后巡检工作，充分利用综合视频、智能巡检机器人等“黑科技”，对所辖63条线路、109座变电进行24小时不间断巡视，密切关注设备上跨桥结冰情况、电力负荷上涨迅速线路的变电所设备运行情况等，同步消除问题隐患，更好保障降雪天气旅客列车可靠供电。
天津机务段成立除雪保畅通应急工作小组，组织对出入库道岔、交接班走行通道和各条道路进行扫雪，保障机车出入库畅通和运输生产有序。同时，重点组织对入库整备机车车顶进行除雪打冰工作，加强车顶弓网设备积雪的清扫和绝缘瓷瓶擦拭，做好机车打冰除雪的应急准备，确保降雪天气下的运输组织安全畅通。
天津电务段及时启动道岔融雪装置，组织上线除雪，重点对道岔转辙、钩锁、拉杆通道等关键部位积雪进行清扫，对箱盒进行开盖检查，积极做好入库动车组列控车载设备打冰除雪作业，及时更换被冰雪击打的应答器，加强微机监测分析和添乘巡视力度，确保管内运输安全畅通。
天津供电段根据降雪情况及时启动16个领示点观察，实时掌握弓网取流、燃弧等情况，发现异常及时反馈。加强设备巡视，采用添乘巡视、步行巡视、定点监测等方式，重点对线索覆冰情况、上跨桥及隧道口等易结冰处所及融雪道岔电源、变电所亭充油充气设备、变压器等重点设备进行巡视检查，确保列车供电安全稳定。
石家庄电务段干部职工全员上岗，积极组织对道岔等重点信号设备进行除雪、清扫、涂油，全力保障恶劣天气下信号设备的正常使用和铁路运输的安全畅通。
唐山机务段迅速行动，加强库内线路清理，确保机车出入库畅通；严格站间交接班作业检查，确保货运机车质量和运行安全；加强高铁机车值乘添乘指导，确保高铁列车运输绝对安全。
唐山工务段管严格执行降雪预警要求，强化现场检查指导，对除雪工具和物资备品进行清查，使用风力除雪机、扫帚、铁锹等工具对客车进路重点道岔、道口和关联设备积雪进行清扫。同时，采取人工巡查、机车添乘、视频巡检等方式加大重点地段设备巡视检查力度，实时掌控岔区、曲线等关键地段情况，积极开展除雪除冰工作，确保线岔设备状态良好，全力保障列车运行安全畅通。
天津房建公寓段针对此次强降雪，加强对关键处所、关键岗位盯控，做好应急救援及非正常行车准备；对钢结构雨棚、轻质屋面雨棚等重点部位安排专人到场检查盯控；加强重点部位打冰，设备站台检查、站台墙冻胀侵限。结合降温情况，加强重点处所测温做好应急抢修准备。提前掌握接待乘务员叫班班次和出乘情况，做好恶劣天气乘务员滞留应急预案，食堂做好餐料储备，确保公寓接待服务平稳有序。
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