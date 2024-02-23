黄盛

中国人民银行行长潘功胜在2024年中国人民银行工作会议上部署工作。图片来源：中国人民银行网站

2月1日，中国人民银行（以下简称“人民银行”）在其网站发布了一则消息，引起了金融市场广泛关注。

这则正文不到60个字、关于1月抵押补充贷款（PSL）开展情况的消息，成为人民银行在2024年初引导金融机构加大对实体经济薄弱环节、重点领域融资支持的风向标。

货币政策的新进展，既是服务实体经济这一金融业发展根本宗旨的具体体现，也是人民银行落实中央经济工作会议关于货币政策部署的快速实践。

“我们将以专业务实的精神，贯彻落实好中央决策部署，加大宏观调控力度，强化逆周期和跨周期调节，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济高质量发展。”人民银行行长潘功胜在今年1月由国新办举行的“贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展新闻发布会”上表示，2024年将抓好稳健的货币政策，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持力度，稳妥有效防范化解重点领域金融风险，持续深化金融改革开放，深化国际金融合作等重点工作。

坚持以我为主

始终保持货币政策稳健性

1月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增PSL达1500亿元；自2024年1月25日起，分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点；自2024年2月5日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）……

2024开年不到两个月，货币政策亮点频频，成为中央经济工作会议对稳健货币政策部署密集落地的缩影。

“当前，我国货币政策仍然有足够的空间，我们将平衡好短期和长期、稳增长和防风险、内部均衡和外部均衡的关系，强化逆周期和跨周期调节，为经济运行创造良好的货币金融环境。”潘功胜在上述国新办新闻发布会上说，2024年继续运用存款准备金率、再贷款再贴现、中期借贷便利、公开市场操作等流动性投放工具，为社会融资总量及货币信贷合理增长提供有力支撑；注重新增信贷均衡投放，提高存量资金使用效率，进一步优化信贷结构，确保社会融资规模全年可持续较快增长。

对稳健货币政策的落实，也体现在人民银行始终以我为主、同时兼顾内外均衡上。

北京时间2月1日凌晨，美联储议息会议宣布维持基准利率不变。在此之前的一段时间中，关于美联储若2024年不再加息是否会增加人民银行货币政策调控空间的话题，一直在业内讨论。

美联储货币政策转向对中国货币政策会产生什么影响？潘功胜认为，总的看，2024年发达经济体货币政策的外溢性将朝着压力减小的方向发展，中美货币政策周期差处于收敛，如此外部环境变化，客观上有利于增强中国货币政策操作的自主性，拓展货币政策操作空间。

做好“五篇大文章”

提升服务实体经济质效

今年1月，扬州戴卡轮毂制造有限公司通过当地银行机构推出的“专精特新企业贷”，获得了1000万元流动资金贷款，满足了今年扩产的融资需求。

在2024年伊始，通过“专精特新企业贷”“专精特新巨人贷”等金融机构信贷产品，快速获得融资支持的科技型企业不在少数。

中央经济工作会议要求，引导金融机构加大对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等方面的支持力度。

如何引导？潘功胜在上述国新办新闻发布会上表示，将继续发挥货币政策工具总量和结构双重功能，加强工具创新，引导金融机构做好“五篇大文章”。

围绕落实中央经济工作会议精神，人民银行货币政策司司长邹澜在接受媒体采访时表示，在总量方面，将综合运用公开市场操作、中期借贷便利、再贷款再贴现、准备金等基础货币投放工具，为社会融资规模和货币信贷合理增长提供有力支撑。同时，要防止资金淤积，引导金融机构加强流动性风险管理，维护货币市场平稳运行。

在结构方面，邹澜认为，优化资金供给结构，要做到有增有减。增的方面，要进一步提升货币信贷政策引导效能，紧扣重大战略、重点领域和薄弱环节。减的方面，要通过债务重组、市场出清等方式，盘活被低效占用的金融资源。

优化人民币跨境业务

推进高水平对外开放

2024年1月，金融业对外开放的步伐也走出了“加速度”——跨境理财通2.0版本在投资者准入条件、个人投资者额度等方面做了优化升级；香港金融管理局将“债券通”北向合作项下的人民币国债、政策性金融债券纳入人民币流动资金安排合资格抵押品名单；取消外资股份比例限制，允许外国资本可持有我国银行保险机构100%股权……

稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推进高水平对外开放，一直是我国金融业实现高质量发展的重要方向。中央经济工作会议也对2024年扩大高水平对外开放作出重要部署。

如何抓好金融对外开放工作？潘功胜在上述国新办新闻发布会上表示，要依托二十国集团、国际货币基金组织、国际清算银行等平台，推进全球宏观政策协调；积极参与多边开发机构治理，深化双边务实金融合作；着力推动金融业高水平开放；有序推动境内外金融基础设施互联互通；积极参与涉及金融业的国际贸易规则研究制定；稳步推进外汇领域改革开放；进一步完善便利人民币跨境使用政策体系，推动重点企业、重点领域、重点地区人民币使用；优化人民币清算行布局，加强国际间货币合作，推动离岸人民币市场健康发展；加强跨境人民币业务监管；加大跨境支付系统建设及拓展力度。

如何推动跨境人民币业务？人民银行宏观审慎管理局局长李斌在就落实中央经济工作会议精神接受媒体采访时表示，下一步，人民银行将更加注重提高人民币国际化质量和水平，稳慎扎实推进人民币国际使用，更好满足经营主体交易结算、投融资、风险管理等市场需求。

据李斌介绍，人民银行将聚焦贸易投资便利化，继续做好制度设计、政策支持和市场培育，完善人民币跨境使用基础性制度安排和基础设施建设，增强跨境人民币业务服务实体经济和推动高质量发展的能力。同时，稳妥有序推进金融市场全面制度型开放，进一步提高我国外汇和金融市场开放和准入程度，丰富风险对冲工具，构建更加友好、便利的投融资环境。

附人民会客厅——“权威部门话开局”系列报道

锚定高质量发展任务 为中国式现代化提供坚实水安全保障

税务总局：以精准高效的结构性减税降费持续激发市场活力

文旅部：推动文旅消费持续扩大 为经济高质量发展添能蓄势

(责编：王震、高雷)

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