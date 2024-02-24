国务院国资委党委书记、主任张玉卓在中央企业负责人会议上研究部署2024年重点任务。图片来源：国务院国资委网站

“我们要进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核”“推动‘一企一策’考核全面实施”“全面推开上市公司市值管理考核”……

2024年开年，国务院国资委关于将市值管理成效纳入中央企业考核的密集发声，引发市场广泛关注。

虽然央企的市值管理考核由来已久，但在2024甫一开年，从国务院国资委这一层级直接推动，并将央企负责人考核与央企市值深度挂钩的政策动态，成为国资央企贯彻落实中央经济工作会议精神、做好2024年经济工作的鲜明信号。

国务院国资委党委书记、主任张玉卓在去年12月国务院国资委党委召开的扩大会议上表示，要认真学习中央经济工作会议精神，紧密结合国资央企实际研究贯彻落实措施，要胸怀“国之大者”，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，牢牢把握新时代新征程的新使命新任务，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，不断增强企业核心功能、提高核心竞争力，充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑“三个作用”，积极服务国家重大战略，为我国经济实现质的有效提升和量的合理增长、增进民生福祉、保持社会稳定贡献更大力量。

在提升价值创造能力中增强核心功能

在部署2024年经济工作时，中央经济工作会议提出，要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。

对于国民经济的“压舱石”“顶梁柱”，国资央企如何在2024年实现好“稳”与“进”的平衡，处理好“立”与“破”的关系？

“在前不久召开的中央企业负责人会议上，就贯彻落实中央经济工作会议进行了深入安排，全面部署落实。”国务院国资委副主任袁野在今年1月国新办举行的“聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，更好实现中央企业高质量发展新闻发布会”上表示，央企在2024年的发展中要更加聚焦高质量发展，在聚焦高质量发展过程中，着力注重提升价值创造能力。

为什么要提升价值创造能力？袁野认为，是要鼓励央企在增加值、功能价值、经济增加值、战略性新兴产业收入和增加值占比、品牌价值等五个方面，坚决落实好中央经济工作会议精神，不断增强核心功能、提高核心竞争力，在服务国家战略中做强做优做大，更好地实现经济属性、政治属性和社会属性的有机统一。

在提升增加值过程中，要推动国有经济不断地发展壮大，努力实现股东有回报、企业有利润、员工有收入、国家有税收的发展。“通过提升经济增加值，优化资本投向和布局，遏制盲目投资冲动，减少低效无效资本的占用，形成更多有利润的收入、有经营现金流的利润。”袁野在上述国新办发布会上说，提升战略性新兴产业收入和增加值占比，则是鼓励企业加快转向创新驱动的内涵式增长，切实发挥在加快形成新质生产力、增强发展新动能中的引领作用。

在现代化产业体系中突出科技创新作用

高温气冷堆实现商业化，神舟十六号、十七号成功发射，C919商业首航，6G网络架构创造长距离传输世界纪录，直驱海上风电机组达到世界领先水平……

科技创新是“国之大者”，是企业发展的动力。国资央企在关键核心技术协同攻关上发挥着“领头羊”的作用，承担着推动国家产业升级和基础设施建设的历史重任。

在贯彻落实中央经济工作会议关于“以科技创新引领现代化产业体系建设”的工作部署上，央企如何抓住创新能力的“牛鼻子”，加速建立现代化产业体系？

国务院国资委秘书长、新闻发言人庄树新在今年1月国新办举行的“聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，更好实现中央企业高质量发展新闻发布会”上表示，2024年将围绕强化企业科技创新主体地位、充分发挥央企国家战略科技力量作用、重点抓好以技术攻关提升产业链供应链韧性、用原创引领健全产业创新体系、强化创新驱动形成新质生产力、营造创新生态激发创新活力等方面开展工作。

特别是在健全产业创新体系上，庄树新表示，鼓励央企从经济社会和产业发展需求中凝练重大科学问题，加强应用基础研究，在前沿领域形成一批原创成果；带动中央企业稳步提高研发经费投入强度和科技产出效率，提高发展的“科技含量”。

在发展新质生产力中发挥引领作用

“新质生产力”是2024年经济社会发展的热词。作为实现产业转型升级和高质量发展的关键，加快发展新质生产力在2024年初迎来了从中央到地方的密集部署。

如何培育新质生产力？中央经济工作会议在部署2024年工作时提出，以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。

对于国资央企而言，2023年已把发展战略性新兴产业和未来产业作为一项牵引性、全局性工作来抓，取得了积极的工作进展。庄树新在上述发布会上表示，围绕加快形成新质生产力，国务院国资委启动实施央企战略性新兴产业焕新行动和未来产业启航行动，明确了发展重心和方向，细化了任务目标和路径；在资源投入、主业培育、人才支撑等方面制定了一揽子政策，给予企业“顶格”“管用”“解渴”的支持，有效激发企业新动能；在布局上也取得突破，新产业新业态正在成为央企的重要增长点。

庄树新表示，下一步，国务院国资委将谋划推动一批重大工程，遴选战新产业“百项工程”，建设一批战略性新兴产业集群，实施人工智能AI+等专项行动，抓紧在生物、新材料、新能源汽车等重点领域形成标志性成果；加快以技术突破支撑产业发展，加快培育启航企业、领军企业、独角兽企业，在类脑智能、量子信息、深地深海、激光制造等领域形成标志性产品；系统构建新型产业生态，创新中央企业、地方及各类所有制大中小企业合作模式，强化跨企业、跨领域协同，共建高效协同、良性发展的产业生态，切实以科技创新推动产业创新，更好发挥国资央企在加快形成新质生产力、增强发展新动能中的引领作用。

有业内专家表示，2024年是国有企业改革深化提升行动全面推进、承上启下的关键之年，国资国企将更加注重提升增加值、功能价值、经济增加值、战略性新兴产业收入和增加值占比、品牌价值等五个方面价值。

中国企业研究院首席研究员李锦表示，“五方面价值”的提出对于增强核心功能、提高核心竞争力的关键问题，从理论与实践的结合上给予了回答。此外，国有经济布局优化结构调整、提升资源配置效率仍将是2024年国资央企工作的重要抓手，且相关举措的力度会进一步增大。

附人民会客厅——“权威部门话开局”系列报道

中国人民银行：保持货币政策稳健性 巩固经济回升向好态势

锚定高质量发展任务 为中国式现代化提供坚实水安全保障

税务总局：以精准高效的结构性减税降费持续激发市场活力

文旅部：推动文旅消费持续扩大 为经济高质量发展添能蓄势

(责编：杨曦、高雷)

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