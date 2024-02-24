人民网北京2月24日电（记者王天乐）近日，工业和信息化部工业文化发展中心“工业强国”系列传播之《视听工信》数字人智能视频栏目正式上线。《视听工信》栏目利用生成式人工智能技术，将全国工信系统最新发布的政策法规和重大动向，转化为生动、直观的数字人智能视频，为公众了解两个强国建设提供了新的渠道和内容。

栏目截图

据悉，“工业强国”短视频受工业和信息化部相关部门委托，工业文化发展中心持续开展工业强国短视频传播工作，设立的工业强国短视频平台在工信系统独家入选中央网信办2022年度网络正能量精品专题。

在数字化传播时代，工业文化发展中心携手AI应用工作组每经“雨燕智宣”等团队积极探索创新，应用人工智能技术打造了工业文化智能数字传播平台，通过将工业文化与数字科技相融合，呈现了工业发展的内在规律和时代发展的足迹。通过新技术和新方式传播工信资讯、讲述引人入胜的中国工业故事，让观众以全新的视角感受工业发展的激情和数字科技的力量。

(责编：杨曦、高雷)

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