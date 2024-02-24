人民网记者 杜燕飞

春节过后，受新一轮寒潮天气影响，我国大部分地区出现低温雨雪冰冻天气，中央气象台2月24日继续发布低温黄色预警和冰冻黄色预警，多地气温“断崖式”下跌，供电供暖需求日益攀升。

为确保百姓过上一个亮堂堂的元宵佳节，当前，各地各部门积极应对降雪降雨天气带来的不利影响，保障能源稳定供应，确保百姓温暖过冬、温暖过节。

“我们正在湘潭韶山220千伏南徐线1号塔，温度零下5摄氏度，风速每秒1.8米，铁塔、导地线及绝缘子无覆冰。”2月20日，国网湖南湘潭供电公司运检人员文宏亮在湘潭韶山市韶阳村郊外现场采取“人巡+无人机巡”方式对输电线路进行特巡，他的同事易俊华通过新型冰情监测设备，实时监测220千伏南徐线1号塔。

为保障电网安全稳定运行，当前，各地电力部门正在重点输电线路设置应急观冰哨，组织应急抢修队伍，应用科技手段开展特巡特护。

“我们运用数字化手段，提高气象和覆冰的态势感知能力，提前做好电力设备运维和融冰除冰工作，同时做好抢修物资、应急装备和应急队伍的准备。”南方电网公司安监部应急协调经理朱永兴说，当前，贵州电网公司760套覆冰监测终端均正常在线运行，1738个人工观冰点可实现10千伏及以上线路覆冰监（观）测全覆盖。布点各类融冰装置107台，实现10千伏及以上线路融（除）冰措施全覆盖。

在电网安全运行的同时，发电机组应发尽发，全发满发，全力保障电力稳定供应。在湖北，三峡集团鄂州电厂接续启动6号、1号、3号机组，当前电厂6台机组全开保障电力、热力安全可靠供应，电煤库存69.3万吨，可用天数21天；华能甘肃公司20台供热机组全部在线运行，日发电量约1.45亿千瓦时，日供热量近30万吉焦，电煤库存可用天数达20天以上。

煤电机组火力全开，备足“口粮”至关重要。当前，各地煤炭企在确保安全的前提下，加快释放优质产能，增产增供。据中电联统计，截至2月20日，电厂燃煤库存可用天数20天，燃煤储备充足。

“我们启动应对低温雨雪冰冻灾害极寒天气应急方案，加强雪前、雪中、雪后各环节统筹联动，2月20日生产商品煤18.2万吨，超日计划0.8万吨，保障煤炭持续稳定供应。”国家能源集团准能集团相关负责人表示。

作为电煤运输主要途径之一，铁路部门发挥全国铁路“一盘棋”“一张网”优势，确保煤炭及时运输到各大火电厂。在湖南，当地铁路部门建立电煤保供“日对接、日协调”机制，第一时间掌握电厂存耗、供需和应急保供运输需求情况，以及港口船期和装卸动态，建立电煤供给档案，每日盯控、分析电煤保供运输需求兑现情况，对电煤库存7天以下的电厂，按重点物资组织，优先装运。

在加大电煤供应的同时，各主力油田加大天然气增储上产，储气库发挥应急调峰作用，为应对本轮低温雨雪冰冻天气添“底气”。

中国石油长庆油田日产天然气量近1.6亿立方米，塔里木油田日均生产天然气超9360万立方米，我国最大超深层天然气主阵地——博孜-大北气区日均生产天然气3050万立方米2500吨，保障能源供应。中国石化西南石油局日供气量达2500万立方米，华北油气分公司日供气量增至约700万立方米，送往宁、陕西和内蒙古地区。

与此同时，多地积极筹备进口LNG资源，发挥储气库应急调峰作用。2月23日，青岛LNG接收站完成了首次“双船双泊位”同时作业，每日气化外输量3000万立方米；文96、金坛、文23等8座储气库日均采气量达2300万立方米；大港油田储气库群日采气量由430万立方米上调至1693万立方米，最大限度发挥保供作用。

“下一步，将密切跟踪极端天气变化趋势，组织主要能源企业提前准备应急调峰资源，加强电网安全运行和受灾检修，做实做细电力负荷管理预案和天然气应急保供预案。”国家发改委政研室相关负责人表示。

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(责编：杨曦、高雷)

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