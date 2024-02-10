人民网记者 杜燕飞

春节是阖家团圆的日子。当前，各地各部门积极应对降雪降雨天气带来的影响，全力以赴保障能源稳定供应，确保百姓温暖过冬过节。

为保障民生用电，国网湖北电力部署2.5万台可视化设备对输电线路覆冰情况进行24小时实时监控，对于高海拔和微气象区域，安排230名人员入驻哨点开展人工观冰特巡，并对覆冰线路开展舞动夜巡；湖南电力部门出动24台融冰车、51套主网和116套配网融冰装置，采取多种融冰方式保障电网安全运行。

“我们防冰抗冰工作已常态化，依托覆冰监测系统和直流融冰技术，实现了冰雪看得见、除得掉、防得住。”南方电网公司输配电部高级经理樊灵孟表示，寒潮期间，运用数字化手段，加强对气象和覆冰的态势感知，做好融冰除冰准备工作，落实各项防范应对措施。

在电网安全运行的同时，各发电机组应发尽发，全发满发，全力保障电力稳定供应。1月份，大唐发电量554.42亿千瓦时，同比增长25.87%；供热量7663万吉焦，同比增长超14%。中国能建安徽电建二公司阜阳检修项目部开展“地毯式”排查，增加设备巡查次数，优化机组运行方式，全力保障4台发电机组“火力全开”守护百姓温暖过节。

“我们提前完成了全部机组‘体检’，为湖北省供电供热系统安全平稳运行提供保障。”三峡集团所属湖北能源鄂州电厂相关负责人说，2024年以来截至2月3日，6台机组“火力全开”，日均发电量超5600万千瓦时，同比提升7.9%；供热量超2800吨，同比提升13.5%。

发电机组火力全开，备足“口粮”至关重要。当前，各地煤炭企在确保安全的前提下，加快释放优质产能，增产增供。国家电投内蒙古公司扎哈淖尔露天煤矿77辆宽体自卸车开足马力生产，每天近5万吨精高热值煤供往全国各地；国家能源集团煤炭一体化出区调运量连续4个月达到100万吨/日以上，1月份集团自产煤连续28个月保持5000万吨峰值水平。

运输部门加大运力，确保煤炭及时运输到各大火电厂。当前，一列列来自陕北的运煤列车沿着“北煤南运”运输通道——浩吉铁路一路南下，行至长江边的湖北荆州江陵后，煤炭由火车“换乘”江船，奔向湖北省内各大火电厂。

“煤炭是火电的‘口粮’。我们开通了应急储备转运‘绿色通道’，对重点用户实施优先靠泊、优先装船、优先离港，保障电煤供应及时到位。”荆州煤炭铁水联运储配基地副总经理杨承春说。

除了煤炭，主要油气田加大增储上产。截至2月5日，中国石油本轮冬供已累计供应天然气超802亿立方米，占全国供气量的六成以上，最高日供气量达9.23亿立方米，创历史新高。其中，长庆油田日均生产天然气超1.61亿立方米，保持高位运行。中国石化西南油气分公司日产气量超2700万立方米，创历史新高；普光气田日产井口气量最高达到2400万立方米；涪陵页岩气田日产量维持在2000万立方米左右。

储气库和LNG接收站发挥“调节阀”作用。东北最大的储气库群——辽河油田储气库群日采气量达2000万立方米以上；文96、金坛、文23等8座储气库日采气量超千万立方米。进入供暖季以来，江苏LNG接收站已累计接卸23船LNG，气化外输量保持3600万立方米满负荷运行；青岛LNG接收站、天津LNG接收站总储气能力达133万吨，日气化外输天然气超6000万立方米，保障了高峰期用气需求。

“国务院国资委将更好发挥国资央企在关键时刻的‘顶梁柱’‘压舱石’作用，在保民生、保大局中督促指导中央发电、煤炭、电网、石油石化天然气企业按照统一部署抓实、抓细、抓好，优先保障民生供给，确保人民群众温暖过冬过节。”国务院国资委副秘书长、财务监管与运行评价局局长、新闻发言人李冰近期在国新办举行的新闻发布会上表示。

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(责编：乔业琼、高雷)

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