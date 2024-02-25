人民网记者 杨虞波罗 王连香

1月26日，2024年春运拉开大幕，40天里，预计90亿人次出行，将创历史新高。

“返乡潮”叠加“出游潮”，神州大地各地定格下一个个烟火气十足的春运故事，“流动中国”展现勃勃生机。

制图：杨虞波罗

据交通运输部公布的春运数据，2024年春运全社会人员流动量截至2月20日达到59.85亿人次，已经远远超过2023年春运的47.33亿人次。而今年春运于3月5日结束，人员流动量还在进一步增长中，此前交通运输部预测将达到90亿人次。

制图：孙筱薇（实习生）

基于交通运输部公布的每日全社会跨区域人员流动量数据进行计算，记者发现和2019年、2023年同期相比，今年春节出游高峰期的人员流动更频繁。

在传统营业性运输中，公路成为今年春节期间更多人的出行选择。数据显示，今年春节期间公路运输218400万人次，远远超过铁路、民航和水路。

制图：孙筱薇（实习生）

从出行方式上看，自驾出行成为今年春节假期最受欢迎的出行方式。数据显示，春节假期全社会公路人员流动量216655万人次，其中高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量198029万人次，占全社会公路人员流动量的91%。

春运整体数据也显示出相同的趋势，2024年春运已发生结构性变化。

制图：王连香

自驾出行成为主流的原因，是中国汽车保有量的不断攀升。据公安部发布数据显示，截至2023年年底，全国汽车保有量达3.36亿辆。

记者结合14.1亿人口计算，中国千人拥车量达238辆，较2002年增长13倍。

制图：杨虞波罗

在新能源汽车保有量快速上升的背景下，此次春运期间，相当一部分人选择新能源汽车出行。近年来，我国充电基础设施体系规模持续扩大、网络加快完善，以匹配新能源汽车车主的需求。

截至2023年底，全国共有6328个服务区配建了充电设施、占服务区总数的95%，北京、上海、河北、安徽等15个省市高速公路服务区已全部具备充电能力。

制图：王连香

南来北往，路通人畅，春运期间持续增长的客流量得益于我国交通基础设施的完善。

近10年来，我国公路设施网络不断完善，路网结构进一步优化。截至2022年底，我国公路总里程达到535万公里，居世界第一。

制图：王连香

与此同时，为满足旅客出行需求，我国高速公路网越织越密。截至2023年底，高速公路里程达17.7万公里，居全球第一。交通网络骨骼更强壮，运输能力更强劲。

制图：杨虞波罗

春运数据的火热彰显消费市场活力，这个春节假期，哪些城市更受游客青睐？

记者梳理各地文化和旅游厅（局）公布的春节接待游客数据发现，游客接待量排名前10的城市分别为北京、上海、广州、南京、郑州、天津、南充、洛阳、沈阳和成都。

以北京为例，今年春节期间，全市接待游客1749.5万人次，按可比口径，同比增长37.4%，比2019年同期增长25.7%；旅游收入286.5亿元，同比增长40.6%，比2019年同期增长27.4%。

(责编：方经纶、高雷)

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