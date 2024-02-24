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春节消费活力旺动能强 激发中国经济向好动力

2024年02月24日15:02 | 来源：人民网
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人民网北京2月24日电 （栗翘楚、实习生王焱茹）2月22日，商务部举行例行新闻发布会，公布春节假期全国消费“成绩单”。商务部新闻发言人何亚东表示，春节是重要的传统节日，也是居民消费旺季。今年春节长假期间，全国重点零售和餐饮企业销售额按可比口径同比增长8.5%，消费市场年味浓、活力足、人气旺，销售较快增长，实现良好开局，预计一季度消费市场将呈现平稳增长态势。

何亚东介绍，“2024全国网上年货节”2月17日圆满收官，实现“消费促进年”12场重点活动的开门红。根据商务大数据对重点电商平台监测，活动期间，全国网络零售额约1.2万亿元，较去年日均增长近9%。

透过数据看热度，春节期间，节庆商品、国货潮品、绿色智能产品等持续旺销，商务部重点监测零售企业金银珠宝、体育娱乐用品、通讯器材销售额分别同比增长23.8%、15.6%和10.4%。绿色、健康消费也快速增长，商务部重点监测电商平台即时零售销售额同比增长32.2%，一些大型连锁超市绿色有机食品销售额增长近20%，部分电商平台骑行装备、滑雪装备销售额增长五成以上。

在服务消费方面，商务部重点监测餐饮企业销售额同比增长约17%。农村消费活力迸发，商务部重点监测电商平台农村网络零售额同比增长16.1%。国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%，电影票房80.16亿元，创春节档票房历史新高。

对外经济贸易大学国际商学院教授孙瑾表示，在消费持续回暖的背景下，我国消费市场展现出蓬勃活力与多样性，消费升级趋势明显、消费结构调整，以及服务消费持续增长、文旅消费热度上升成为2024年春节消费市场最显要的特点。

值得注意的是，情绪消费正在催热社交经济与悦己经济。孙瑾告诉记者，随着人们消费心理不断变化，消费者在购买商品时不仅仅关注商品的功能和价格，还会考虑商品是否能够满足自己的情感需求。今年春节期间，情绪消费的社交属性愈发突出，悦己属性也更加鲜明，从“尔滨”大火到各地文旅“内卷”，提供更多悦己情绪价值的城市成为今年春节旅游目的地的黑马。

龙年春节真实动人的烟火气，处处洋溢的喜气，消费活力旺动能强，见证着中国经济的韧性和底气。

“2024年春节假期，中国消费市场呈现出显著的增长势头，不仅为第一季度塑造了良好开局，也反映出中国经济持续发展向好的状态。”孙瑾看来，消费正在逐渐发挥拉动经济的重要引擎作用，随着消费扩容提质升级愈发明显，更折射出中国超大规模内需市场的无限潜力。

西安交通大学经济与金融学院教授张慧芳表示，消费是中国经济发展的晴雨表和折射镜，春节消费市场供需两旺折射出中国经济持续回升向好的态势，折射出中国超大规模内需市场潜力，也进一步激发中国经济向好动力。

具体来看，张慧芳表示，春节消费热潮是今年中国经济发展的“开门红”，为一季度经济良好开局打下了一个坚实基础，对经济增长的拉动效应将在一季度数据中得到明显体现，也为中国经济全年实现较快增长形成利好条件；其次，春节消费增长还将强化预期，提升市场信心，从而刺激、吸引各方增加投资，为中国经济全年实现较快增长形成利好条件；最后，春节消费市场的火爆，能够明显地带动消费供给的提升和创新，推动整个社会的供需循环达到一个相对更高的水平。

“春节消费市场的火热，不仅意味着强劲的消费活力不断推动消费市场扩容提质，同时也是国家扩大内需、刺激消费政策效应的综合显现。”张慧芳说，用好政策工具，充分发挥政策效应，借力春节消费热浪，以消费为有力撬点，从供需两端持续发力，进一步释放消费潜力，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，就能充分激发活力，为今年经济乘势而上奠好基、开好头。

何亚东表示，下一步，商务部将认真组织开展“消费促进年”系列活动，落实好各项促消费政策措施，推动消费持续扩大。在新春消费旺季和各项政策措施带动下，预计一季度消费市场将呈现平稳增长态势。

(责编：杨曦、高雷)
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