王绍绍

生产人员多措并举保障生产，一列列载满煤炭的列车得以平稳地驶向全国各地；维修人员坚持巡检、认真维护，保障油气管道输送畅通无阻，为千家万户送去融融暖意……

近期，全国多地遭遇大范围持续性雨雪冰冻天气，各地积极应对，做好能源增产保供工作，将温暖送到千家万户。

煤炭是我国能源安全的“压舱石”。为应对寒潮，各地煤炭企业坚持做好生产工作，保障能源稳定供应。国家能源集团内蒙古核心煤炭装车区域巴图塔站场上，满载煤炭的列车频繁发车，全力保障全国煤炭供应。据统计，2月20日18时至2月21日6时，包神铁路集团单班装车总量完成185列，共计76.67万吨，超出日计划2.64万吨。

为应对当前低温天气，湖南铁路部门与地方政府、各港口及电厂紧密合作，建立电煤保供“日对接、日协调”机制，确保实时掌握电厂存耗、供需情况及应急保供运输需求，确保低温天气下电煤保供工作的高效运作。

“能源资源作为支撑经济社会发展的坚实物质基础，其安全稳定供应对于推动我国经济高质量发展的重要性愈发凸显。”厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示，保证能源供应的量价稳定，对于经济社会发展意义重大。

为抵御寒潮，做好保暖保供工作，各地电网全力组织生产，保障用电高峰时期能源安全稳定供应。国网山东省电力公司在全省设置654处覆冰观测点，设立83支除冰团队、25支融冰团队，提前开展设备特巡，制定重点线路运维保障方案，加强电网调度和运行管理；结合无人机巡查、远程智能巡视、通道可视化等技术应用，做好外电入鲁通道、重要电源送出通道、重点地区骨干输变电网架的专项巡视，确保电网安全稳定运行。

日前，国网北京市电力公司积极落实各项供电保障举措，发动8000余名电力保障人员奋战一线，加强对重点变配电站室、输电线路的运行保障，排查设备隐患，对输电通道易漂浮物等及时进行清理和压盖，针对易覆冰区域加强监测。应急抢修人员携带设备分区驻守，在出现突发情况时迅速开展应急处置。在相关人员的全力保障下，北京地区电网整体运行安全平稳，电力供应充足。

“电力供需问题跟能源保供密切相关，相关部门应强化供需预警与研判机制，加大能源保供力度，全面增强能源供应链的韧性，确保能源的稳定供应。”业内专家表示。

如今，清洁能源也在能源保供方面发挥着重要作用。国家能源局此前发布数据显示，截至2023年12月底，全国可再生能源发电量近3万亿千瓦时，接近全社会用电量的1/3。

长江干流上，乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡和葛洲坝六座梯级电站构成了世界上最大的清洁能源走廊。2023年底以来，多轮寒潮下，这六座梯级电站顶峰保供，单日发电量和调峰能力均创下历史同期新高。

据了解，截至2月16日24时，世界最大清洁能源走廊六座梯级电站累计发电量突破3.5万亿千瓦时，相当于节约标准煤超10亿吨，减排二氧化碳超28亿吨，为我国经济社会绿色发展提供强劲动能。

浙江大学城市学院文化创意研究所秘书长林先平认为，在技术进步和政策支持的推动下，可再生能源发电成本不断下降，风电、太阳能等新能源的利用效率不断提高，为可再生能源的发展提供了良好的基础。预计2024年可再生能源将在电力供应中发挥更大的作用，成为保障能源安全和促进绿色发展的重要力量。

“2024年要着力强化能源安全保供监管工作，把能源安全保供作为能源监管的首要任务，督促地方政府相关部门和能源企业履行保供主体责任、落实保供政策。同时，加强电煤、电力、天然气等能源供需形势监测、分析和预警，协调推动能源稳定供应。”国家能源局相关负责人表示。（陈蓦然、陈静仪对本文亦有贡献）

(责编：方经纶、高雷)

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