本报记者 宋静思 刘书文

开栏的话

习近平总书记指出：“以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，是全党全国各族人民在新时代新征程的中心任务。”党的二十大报告提出教育、科技、人才、文化、体育、制造、质量、航天、交通、网络、农业、海洋、贸易等领域的强国建设目标，去年举行的中央金融工作会议提出加快建设金融强国。

本报今起推出“强国建设 砥砺前行”系列报道，深入采访全国人大代表、全国政协委员，充分展现各地区各部门在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的生动实践，激励全党全国各族人民进一步坚定历史自信，增强历史主动，坚持守正创新，保持战略定力，发扬斗争精神，勇于攻坚克难，不断为强国建设、民族复兴伟业添砖加瓦、增光添彩。

炼强制造业筋骨，锻造“国之重器”，破解“卡脖子”难题，为加快建设制造强国不断谋势、蓄势、聚势，新征程上，神州大地气象万千，亿万人民奋勇争先。

习近平总书记强调：“制造业是我国的立国之本、强国之基”“任何时候中国都不能缺少制造业”“中国式现代化不能走脱实向虚的路子”。

测试零件、上色刷漆、组装调试……中铁工程装备集团郑州总装车间里，工人们埋头赶工，生产近百米长、数百吨重的盾构机。如今，全球每10台盾构机中有7台来自中国，中铁装备的盾构机订单总数超过1600台，出口30多个国家和地区。

“实体经济为本、制造业当家。”全国人大代表、中铁工业总工程师兼中铁装备首席专家王杜娟认为，制造业是国家经济命脉所系，加快建设制造强国是高质量发展的题中应有之义。

盾构机，开挖隧道的利器，工程建设的重要装备。每台盾构机有数量庞大的零部件，带动着产业链发展，目前我国盾构机上下游企业已有上千家。近些年，国产盾构机在国内外工程中钻山入海，助力一个个高难度项目顺利完工。

高铁飞驰、神舟飞天、“天眼”探空、北斗组网、大飞机翱翔……自强不息的攀登，日新月异的创造，彰显中国制造的底气实力，为中国号巨轮破浪前行增添澎湃动能。

真正的大国重器，一定要掌握在自己手里。习近平总书记指出：“制造业的核心就是创新，就是掌握关键核心技术，必须靠自力更生奋斗，靠自主创新争取”。

作为“蛟龙”号载人潜水器首席潜航员，“奋斗者”号全海深载人潜水器总设计师、万米海试总指挥，全国政协委员、中国船舶集团有限公司第七〇二研究所副所长叶聪2001年参加工作后，赶上了“蛟龙”号7000米级载人潜水器立项。彼时，中国的下潜能力只有不到600米。叶聪委员暗下决心，“我们一定要造出世界领先的全海深载人潜水器”。

惟创新者进。20多年来，从“蛟龙”号、“深海勇士”号到“奋斗者”号，从下潜600米到最大纪录突破1万米，中国载人深潜实现由集成创新、自主创新到超越引领的跨越式发展。

“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。”叶聪委员感触深刻，“只有时不我待推进科技自立自强，把关键核心技术掌握在自己手中，才能掌握发展主动权，增强我国产业链供应链韧性和安全水平。”

制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重。习近平总书记强调：“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。”

在湖南一家工程机械企业的智能化生产线上，钢板被激光打码机刻上“二维码身份证”，经过加工精度达0.1毫米的激光装备切割成型，随后被自动分拣、配送，进入后续生产环节。

这一智能化生产线由华工科技产业股份有限公司为企业量身定制。激光，被誉为“最快的刀、最准的尺、最亮的光”。华工科技一直致力于“追光”“驭光”，努力打造“国之重器”。

“备料是工程机械生产第一环节，合理切割钢板、减少材料浪费至关重要。激光技术的智能化应用，让钢板切割、焊接等工艺又快、又准、又省。”全国人大代表、华工科技董事长马新强说，“这一智能化生产线，不仅能将单位面积产能提升1倍，而且能将切割精度由毫米级进一步提升，材料利用率也比行业平均水平提升15%。”

代表委员认为，加快建设制造强国，必须不断培育壮大新兴产业，赋能提升传统优势产业，谋划布局未来产业。

《 人民日报 》（ 2024年02月25日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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