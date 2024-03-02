人民网北京3月2日电 （记者车柯蒙）“您好，我是一家北京的企业，在河北的分支机构享受蔬菜批发、零售环节免征增值税的优惠政策，现客户需要分支机构开具增值税专用发票，想申请放弃免税，该怎么办理呢?”

年初，北京12366纳税缴费服务热线的接线员，接到了一通跨省经营的纳税人电话。在解答完纳税人疑问后，接线员告诉记者，北京12366纳税缴费服务热线受理天津、河北两地纳税人来电咨询量，已从2014年的4500余次增长至2024年的3.78万次，十年间增长超七倍，区域内涉税诉求处理质效不断提升。

2024年是京津冀协同发展战略实施十周年。十年间，三地税务部门积极创新举措，强化协作共进，成立“深入推进京津冀税务协作联席会议领导小组”，形成京津冀统一区域税务执法标准等多项业务协作机制，在税收征管、纳税服务、信息共享等方面全面加强合作，持续助力京津冀区域高质量发展。

在北京经济技术开发区，一家跨区经营的道路交通、城市基础设施综合服务商。在进行京津冀项目建设前期，该企业办税人员在跨区域办税时，花费了很多时间和精力。公司财务管理部部长李丹说：“北京经济技术开发区的税务工作人员上门辅导，帮助我们在北京的电子税务局上办理了跨区域涉税事项自动报验和跨省异地电子缴税业务，极大节省了我们的报税时间，降低办税成本，也为我们公司项目建设提速增效。”

十年来，税务部门根据央企迁移至雄安新区等事项，优化工作组设置，落实税收政策，实现政策在线导办、问办协同，服务三地“高精尖”发展。依托京津冀政务服务“一网通办”专区建设，聚焦纳税人缴费人异地工作生活办税需要，将税费服务功能接入京津冀政务服务终端，不断提升京津冀跨区经营企业获得感和满意度。

与此同时，税务部门推进跨区域办税更便捷、更规范，促进区域要素流动，减轻纳税人缴费人办税负担，切实发挥税收支持京津冀区域要素流动作用。实行企业涉税信息“一键迁移”，办理时间由过去20天左右压缩至1小时；实现京津冀三地202个涉税事项“非接触式”办理，纳税人通过非接触办税渠道办理业务占比达99%以上；北京市支持跨省异地电子缴税业务商业银行已达52家。

此外，为推进精确执法，促进区域经济健康发展，京津冀税务部门联合制发《京津冀税务行政处罚裁量基准》，全面规范7类53项违法行为的税务处罚裁量基准，在全国率先实现跨省市区域全面统一税务行政处罚裁量基准，推动三地处罚“一把尺子”。同时做好以税资政，三地税务部门推出联合税收分析成果，实现资源共有、成果共享。十年间形成了《京津冀协同发展的税收问题研究》《关于发挥税收职能作用服务北京疏解非首都功能的思考》等税收分析，持续提升服务政府决策能力。

“下一步，将进一步增强深入推进协同发展的政治自觉和责任担当，紧紧围绕推动城市副中心高质量发展、推进雄安建设等大事要事，全面强化京津冀税务协作、不断提升区域办税便利化程度，为把京津冀打造成为中国式现代化建设的先行区、示范区贡献税收力量。”北京市税务局相关负责人表示。

(责编：申佳平、吕骞)

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