人民网北京2月29日电 （记者杨曦）2月29日，国家统计局发布2023年国民经济和社会发展统计公报（以下简称公报）。公报显示，2023年，我国国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，现代化产业体系建设取得重要进展，科技创新实现新的突破，改革开放向纵深推进，安全发展基础巩固夯实，民生保障有力有效，社会大局和谐稳定，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。

以下为公报主要数据及内容：

一、综合

初步核算，全年国内生产总值1260582亿元，比上年增长5.2%。其中，第一产业增加值89755亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值482589亿元，增长4.7%；第三产业增加值688238亿元，增长5.8%。第一产业增加值占国内生产总值比重为7.1%，第二产业增加值比重为38.3%，第三产业增加值比重为54.6%。最终消费支出拉动国内生产总值增长4.3个百分点，资本形成总额拉动国内生产总值增长1.5个百分点，货物和服务净出口向下拉动国内生产总值0.6个百分点。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%。全年人均国内生产总值89358元，比上年增长5.4%。国民总收入1251297亿元，比上年增长5.6%。全员劳动生产率为161615元/人，比上年提高5.7%。

年末全国人口140967万人，比上年末减少208万人，其中城镇常住人口93267万人。全年出生人口902万人，出生率为6.39‰；死亡人口1110万人，死亡率为7.87‰；自然增长率为-1.48‰。

年末全国就业人员74041万人，其中城镇就业人员47032万人，占全国就业人员比重为63.5%。全年城镇新增就业1244万人，比上年多增38万人。全年全国城镇调查失业率平均值为5.2%。年末全国城镇调查失业率为5.1%。全国农民工总量29753万人，比上年增长0.6%。其中，外出农民工17658万人，增长2.7%；本地农民工12095万人，下降2.2%。

全年居民消费价格比上年上涨0.2%。工业生产者出厂价格下降3.0%。工业生产者购进价格下降3.6%。农产品生产者价格下降2.3%。12月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格同比上涨的城市个数为20个，持平的为2个，下降的为48个；二手住宅销售价格同比上涨的城市个数为1个，下降的为69个。

年末国家外汇储备32380亿美元，比上年末增加1103亿美元。全年人民币平均汇率为1美元兑7.0467元人民币，比上年贬值4.5%。

新动能成长壮大。全年规模以上工业中，装备制造业增加值比上年增长6.8%，占规模以上工业增加值比重为33.6%；高技术制造业增加值增长2.7%，占规模以上工业增加值比重为15.7%。新能源汽车产量944.3万辆，比上年增长30.3%；太阳能电池（光伏电池）产量5.4亿千瓦，增长54.0%；服务机器人产量783.3万套，增长23.3%；3D打印设备产量278.9万台，增长36.2%。规模以上服务业中，战略性新兴服务业企业营业收入比上年增长7.7%。高技术产业投资比上年增长10.3%，制造业技术改造投资增长3.8%。电子商务交易额468273亿元，比上年增长9.4%。网上零售额154264亿元，比上年增长11.0%。全年新设经营主体3273万户，日均新设企业2.7万户。

城乡融合和区域协调发展步伐稳健。年末全国常住人口城镇化率为66.16%，比上年末提高0.94个百分点。分区域看，全年东部地区生产总值652084亿元，比上年增长5.4%；中部地区生产总值269898亿元，增长4.9%；西部地区生产总值269325亿元，增长5.5%；东北地区生产总值59624亿元，增长4.8%。全年京津冀地区生产总值104442亿元，比上年增长5.1%；长江经济带地区生产总值584274亿元，增长5.5%；长江三角洲地区生产总值305045亿元，增长5.7%。粤港澳大湾区建设、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略深入推进。

二、农业

全年粮食种植面积11897万公顷，比上年增加64万公顷。其中，稻谷种植面积2895万公顷，减少50万公顷；小麦种植面积2363万公顷，增加11万公顷；玉米种植面积4422万公顷，增加115万公顷；大豆种植面积1047万公顷，增加23万公顷。棉花种植面积279万公顷，减少21万公顷。油料种植面积1392万公顷，增加78万公顷。糖料种植面积142万公顷，减少3万公顷。

全年粮食产量69541万吨，比上年增加888万吨，增产1.3%。其中，夏粮产量14615万吨，减产0.8%；早稻产量2834万吨，增产0.8%；秋粮产量52092万吨，增产1.9%。谷物产量64143万吨，比上年增产1.3%。其中，稻谷产量20660万吨，减产0.9%；小麦产量13659万吨，减产0.8%；玉米产量28884万吨，增产4.2%。大豆产量2084万吨，增产2.8%。

全年棉花产量562万吨，比上年减产6.1%。油料产量3864万吨，增产5.7%。糖料产量11504万吨，增产2.4%。茶叶产量355万吨，增产6.1%。

全年猪牛羊禽肉产量9641万吨，比上年增长4.5%。其中，猪肉产量5794万吨，增长4.6%；牛肉产量753万吨，增长4.8%；羊肉产量531万吨，增长1.3%；禽肉产量2563万吨，增长4.9%。禽蛋产量3563万吨，增长3.1%。牛奶产量4197万吨，增长6.7%。年末生猪存栏43422万头，比上年末下降4.1%；全年生猪出栏72662万头，比上年增长3.8%。

全年水产品总产量7100万吨，比上年增长3.4%。其中，养殖产量5812万吨，增长4.4%；捕捞产量1288万吨，下降1.0%。

全年木材产量11944万立方米，比上年下降2.0%。

全年新建和改造提升高标准农田面积574万公顷，新增高效节水灌溉面积164万公顷。

三、工业和建筑业

全年全部工业增加值399103亿元，比上年增长4.2%。规模以上工业增加值增长4.6%。在规模以上工业中，分经济类型看，国有控股企业增加值增长5.0%；股份制企业增长5.3%，外商及港澳台商投资企业增长1.4%；私营企业增长3.1%。分门类看，采矿业增长2.3%，制造业增长5.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.3%。

全年规模以上工业中，农副食品加工业增加值比上年增长0.2%，纺织业下降0.6%，化学原料和化学制品制造业增长9.6%，非金属矿物制品业下降0.5%，黑色金属冶炼和压延加工业增长7.1%，通用设备制造业增长2.0%，专用设备制造业增长3.6%，汽车制造业增长13.0%，电气机械和器材制造业增长12.9%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长3.4%，电力、热力生产和供应业增长4.3%。

全年规模以上工业企业利润76858亿元，比上年下降2.3%。分经济类型看，国有控股企业利润22623亿元，比上年下降3.4%；股份制企业56773亿元，下降1.2%，外商及港澳台商投资企业17975亿元，下降6.7%；私营企业23438亿元，增长2.0%。分门类看，采矿业利润12392亿元，比上年下降19.7%；制造业57644亿元，下降2.0%；电力、热力、燃气及水生产和供应业6822亿元，增长54.7%。规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.76元，比上年增加0.04元；营业收入利润率为5.76%，下降0.20个百分点。年末规模以上工业企业资产负债率为57.1%，比上年末下降0.1个百分点。全年规模以上工业产能利用率为75.1%。

初步核算，全年一次能源生产总量48.3亿吨标准煤，比上年增长4.2%。

年末全国发电装机容量291965万千瓦，比上年末增长13.9%。其中，火电装机容量139032万千瓦，增长4.1%；水电装机容量42154万千瓦，增长1.8%；核电装机容量5691万千瓦，增长2.4%；并网风电装机容量44134万千瓦，增长20.7%；并网太阳能发电装机容量60949万千瓦，增长55.2%。

全年建筑业增加值85691亿元，比上年增长7.1%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8326亿元，比上年增长0.2%，其中国有控股企业4019亿元，增长4.3%。

四、服务业

全年批发和零售业增加值123072亿元，比上年增长6.2%；交通运输、仓储和邮政业增加值57820亿元，增长8.0%；住宿和餐饮业增加值21024亿元，增长14.5%；金融业增加值100677亿元，增长6.8%；房地产业增加值73723亿元，下降1.3%；信息传输、软件和信息技术服务业增加值55194亿元，增长11.9%；租赁和商务服务业增加值44347亿元，增长9.3%。规模以上服务业企业营业收入比上年增长8.3%，利润总额增长26.8%。

全年货物运输总量557亿吨，比上年增长8.1%。货物运输周转量247713亿吨公里，增长6.3%。港口完成货物吞吐量170亿吨，比上年增长8.2%，其中外贸货物吞吐量50亿吨，增长9.5%。港口集装箱吞吐量31034万标准箱，增长4.9%。

全年旅客运输总量93亿人次，比上年增长66.5%。旅客运输周转量28610亿人公里，增长121.4%。

年末全国民用汽车保有量33618万辆（包括三轮汽车和低速货车706万辆），比上年末增加1714万辆，其中私人汽车保有量29427万辆，增加1553万辆。民用轿车保有量18668万辆，增加928万辆，其中私人轿车保有量17541万辆，增加856万辆。

全年完成邮政行业寄递业务总量1625亿件，比上年增长16.8%。邮政业完成邮政函件业务9.7亿件，包裹业务0.2亿件，快递业务量1320.7亿件，快递业务收入12074亿元。全年完成电信业务总量18327亿元，比上年增长16.8%。年末移动电话基站数1162万个，其中4G基站629万个，5G基站338万个。全国电话用户总数189992万户，其中移动电话用户172660万户。移动电话普及率为122.5部/百人。固定互联网宽带接入用户63631万户，比上年末增加4666万户，其中100M速率及以上的宽带接入用户60136万户，增加4756万户。蜂窝物联网终端用户23.32亿户，增加4.88亿户。互联网上网人数10.92亿人，其中手机上网人数10.91亿人。互联网普及率为77.5%，其中农村地区互联网普及率为66.5%。全年移动互联网用户接入流量3015亿GB，比上年增长15.2%。软件和信息技术服务业完成软件业务收入123258亿元，比上年增长13.4%。

五、国内贸易

全年社会消费品零售总额471495亿元，比上年增长7.2%。按经营地分，城镇消费品零售额407490亿元，增长7.1%；乡村消费品零售额64005亿元，增长8.0%。按消费类型分，商品零售额418605亿元，增长5.8%；餐饮收入52890亿元，增长20.4%。服务零售额比上年增长20.0%。

全年限额以上单位商品零售额中，粮油、食品类零售额比上年增长5.2%，饮料类增长3.2%，烟酒类增长10.6%，服装、鞋帽、针纺织品类增长12.9%，化妆品类增长5.1%，金银珠宝类增长13.3%，日用品类增长2.7%，家用电器和音像器材类增长0.5%，中西药品类增长5.1%，文化办公用品类下降6.1%，家具类增长2.8%，通讯器材类增长7.0%，石油及制品类增长6.6%，汽车类增长5.9%，建筑及装潢材料类下降7.8%。

全年实物商品网上零售额130174亿元，按可比口径计算，比上年增长8.4%，占社会消费品零售总额比重为27.6%。

六、固定资产投资

全年全社会固定资产投资509708亿元，比上年增长2.8%。固定资产投资（不含农户）503036亿元，增长3.0%。在固定资产投资（不含农户）中，分区域看，东部地区投资增长4.4%，中部地区投资增长0.3%，西部地区投资增长0.1%，东北地区投资下降1.8%。

在固定资产投资（不含农户）中，第一产业投资10085亿元，比上年下降0.1%；第二产业投资162136亿元，增长9.0%；第三产业投资330815亿元，增长0.4%。基础设施投资增长5.9%。社会领域投资增长0.5%。民间固定资产投资253544亿元，下降0.4%；其中制造业民间投资增长9.4%，基础设施民间投资增长14.2%。

全年房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%。其中住宅投资83820亿元，下降9.3%；办公楼投资4531亿元，下降9.4%；商业营业用房投资8055亿元，下降16.9%。全年新建商品房销售面积111735万平方米。二手房交易网签面积70882万平方米。年末新建商品房待售面积67295万平方米，其中商品住宅待售面积33119万平方米。

全年全国各类棚户区改造开工159万套，基本建成193万套；保障性租赁住房开工建设和筹集213万套（间）。新开工改造城镇老旧小区5.37万个，涉及居民897万户。

七、对外经济

全年货物进出口总额417568亿元，比上年增长0.2%。其中，出口237726亿元，增长0.6%；进口179842亿元，下降0.3%。货物进出口顺差57883亿元，比上年增加1938亿元。对共建“一带一路”国家进出口额194719亿元，比上年增长2.8%。其中，出口107314亿元，增长6.9%；进口87405亿元，下降1.9%。对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他成员国进出口额125967亿元，比上年下降1.6%。民营企业进出口额223601亿元，比上年增长6.3%，占进出口总额比重为53.5%。

全年服务进出口总额65754亿元，比上年增长10.0%。其中，出口26857亿元，下降5.8%；进口38898亿元，增长24.4%。服务进出口逆差12041亿元。

全年外商直接投资新设立企业53766家，比上年增长39.7%。实际使用外商直接投资额11339亿元，下降8.0%，折1633亿美元，下降13.7%。其中，共建“一带一路”国家对华直接投资（含通过部分自由港对华投资）新设立企业13649家，增长82.7%；对华直接投资额1221亿元，下降11.4%，折176亿美元，下降16.7%。高技术产业实际使用外资额4233亿元，下降4.9%，折610亿美元，下降10.8%。

全年对外非金融类直接投资额9170亿元，比上年增长16.7%，折1301亿美元，增长11.4%。其中，对共建“一带一路”国家非金融类直接投资额2241亿元，增长28.4%，折318亿美元，增长22.6%。

全年对外承包工程完成营业额11339亿元，比上年增长8.8%，折1609亿美元，增长3.8%。其中，对共建“一带一路”国家完成营业额1321亿美元，增长4.8%，占对外承包工程完成营业额比重为82.1%。对外劳务合作派出各类劳务人员35万人。

八、财政金融

全年全国一般公共预算收入216784亿元，比上年增长6.4%；其中税收收入181129亿元，增长8.7%。全国一般公共预算支出274574亿元，比上年增长5.4%。全年新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元。

年末广义货币供应量（M2）余额292.3万亿元，比上年末增长9.7%；狭义货币供应量（M1）余额68.1万亿元，增长1.3%；流通中货币（M0）余额11.3万亿元，增长8.3%。

全年社会融资规模增量35.6万亿元，按可比口径计算，比上年多3.4万亿元。年末社会融资规模存量378.1万亿元，按可比口径计算，比上年末增长9.5%，其中对实体经济发放的人民币贷款余额235.5万亿元，增长10.4%。年末全部金融机构本外币各项存款余额289.9万亿元，比年初增加25.4万亿元，其中人民币各项存款余额284.3万亿元，增加25.7万亿元。全部金融机构本外币各项贷款余额242.2万亿元，增加22.2万亿元，其中人民币各项贷款余额237.6万亿元，增加22.7万亿元。人民币普惠小微贷款余额29.4万亿元，增加5.6万亿元。人民币制造业中长期贷款余额12.2万亿元，增加3.1万亿元。

年末主要农村金融机构（农村信用社、农村合作银行、农村商业银行）人民币贷款余额293584亿元，比年初增加26363亿元。全部金融机构人民币消费贷款余额579438亿元，增加10992亿元。其中，住户短期消费贷款余额103541亿元，增加5078亿元；住户中长期消费贷款余额475897亿元，增加5914亿元。

全年沪深交易所A股累计筹资10734亿元，比上年减少4375亿元。沪深交易所首次公开发行上市A股236只，筹资3418亿元，比上年减少2286亿元，其中科创板股票67只，筹资1439亿元；沪深交易所A股再融资（包括公开增发、定向增发、配股、优先股、可转债转股）7316亿元，减少2089亿元。北京证券交易所公开发行股票77只，筹资146亿元。全年各类主体通过沪深北交易所发行债券（包括公司债券、资产支持证券、国债、地方政府债券和政策性银行债券）筹资130677亿元，其中沪深交易所共发行上市基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）40只，募集资金914亿元。全国中小企业股份转让系统挂牌公司6241家，全年挂牌公司累计股票筹资180亿元。

全年发行公司信用类债券13.8万亿元，比上年增加0.1万亿元。

全年保险公司原保险保费收入51247亿元，比上年增长9.1%。其中，寿险业务原保险保费收入27646亿元，健康险和意外伤害险业务原保险保费收入9993亿元，财产险业务原保险保费收入13607亿元。支付各类赔款及给付18883亿元。其中，寿险业务给付5505亿元，健康险和意外伤害险业务赔款及给付4207亿元，财产险业务赔款9171亿元。

九、居民收入消费和社会保障

全年全国居民人均可支配收入39218元，比上年增长6.3%，扣除价格因素，实际增长6.1%。全国居民人均可支配收入中位数33036元，增长5.3%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入51821元，比上年增长5.1%，扣除价格因素，实际增长4.8%。城镇居民人均可支配收入中位数47122元，增长4.4%。农村居民人均可支配收入21691元，比上年增长7.7%，扣除价格因素，实际增长7.6%。农村居民人均可支配收入中位数18748元，增长5.7%。城乡居民人均可支配收入比值为2.39，比上年缩小0.06。按全国居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入9215元，中间偏下收入组人均可支配收入20442元，中间收入组人均可支配收入32195元，中间偏上收入组人均可支配收入50220元，高收入组人均可支配收入95055元。全国农民工人均月收入4780元，比上年增长3.6%。脱贫县农村居民人均可支配收入16396元，比上年增长8.5%，扣除价格因素，实际增长8.4%。

全年全国居民人均消费支出26796元，比上年增长9.2%，扣除价格因素，实际增长9.0%。其中，人均服务性消费支出12114元，比上年增长14.4%，占居民人均消费支出比重为45.2%。按常住地分，城镇居民人均消费支出32994元，增长8.6%，扣除价格因素，实际增长8.3%；农村居民人均消费支出18175元，增长9.3%，扣除价格因素，实际增长9.2%。全国居民恩格尔系数为29.8%，其中城镇为28.8%，农村为32.4%。

年末全国参加城镇职工基本养老保险人数52121万人，比上年末增加1766万人。参加城乡居民基本养老保险人数54522万人，减少430万人。参加基本医疗保险人数133387万人，其中参加职工基本医疗保险人数37094万人，参加城乡居民基本医疗保险人数96293万人。参加失业保险人数24373万人，增加566万人。领取失业保险金人数352万人。参加工伤保险人数30170万人，增加1054万人。参加生育保险人数24907万人。年末全国共有664万人享受城市最低生活保障，3399万人享受农村最低生活保障，435万人享受农村特困人员救助供养，全年临时救助742万人次。全年领取国家定期抚恤金、定期生活补助金的退役军人和其他优抚对象834万人。

年末全国共有各类提供住宿的民政服务机构4.4万个，其中养老机构4.1万个，儿童福利和救助保护机构971个。民政服务床位846.3万张，其中养老服务床位820.1万张，儿童福利和救助保护机构床位9.8万张。

十、科学技术和教育

全年研究与试验发展（R&D）经费支出33278亿元，比上年增长8.1%，与国内生产总值之比为2.64%，其中基础研究经费2212亿元，比上年增长9.3%，占R&D经费支出比重为6.65%。国家自然科学基金共资助5.25万个项目。截至年末，纳入新序列管理的国家工程研究中心207个，国家企业技术中心1798家。国家科技成果转化引导基金累计设立36只子基金，资金总规模624亿元。国家级科技企业孵化器1606家，国家备案众创空间2376家。全年授予发明专利权92.1万件，比上年增长15.3%。PCT专利申请受理量7.4万件。截至年末，有效发明专利499.1万件，比上年末增长18.5%。每万人口高价值发明专利拥有量11.8件。全年商标注册438.3万件，比上年下降29.0%。全年共签订技术合同95万项，技术合同成交金额61476亿元，比上年增长28.6%。我国公民具备科学素质的比例达到14.14%。

全年成功完成66次宇航发射。天舟六号、神舟十六号、神舟十七号任务相继实施，中国空间站进入应用与发展阶段。全球首枚液氧甲烷火箭朱雀二号遥二运载火箭成功发射。量子计算原型机九章三号成功构建。全超导托卡马克核聚变实验装置实现稳态高约束模式等离子体运行403秒。全球首座第四代核电站高温气冷堆示范工程投入商业运行。全球首台16兆瓦海上风电机组并网发电。C919大型客机正式投入商业运营。首艘国产大型邮轮完成试航。奋斗者号载人潜水器完成极限深潜。

年末全国共有国家质检中心877家。全国现有产品质量、体系和服务认证机构1242个，累计完成对102万家企业的认证。全年制定、修订国家标准2902项，其中新制定1708项。全年制造业产品质量合格率为93.65%。

全年研究生教育招生130.2万人，在学研究生388.3万人，毕业生101.5万人。普通、职业本专科招生1042.2万人，在校生3775.0万人，毕业生1047.0万人。中等职业教育招生616.5万人，在校生1737.9万人，毕业生537.1万人。普通高中招生967.8万人，在校生2803.6万人，毕业生860.4万人。初中招生1754.6万人，在校生5243.7万人，毕业生1623.6万人。普通小学招生1877.9万人，在校生10836.0万人，毕业生1763.5万人。特殊教育招生15.5万人，在校生91.2万人，毕业生17.3万人。学前教育在园幼儿4093.0万人。九年义务教育巩固率为95.7%，高中阶段毛入学率为91.8%。

十一、文化旅游、卫生健康和体育

年末全国文化和旅游部门所属艺术表演团体1893个。全国共有公共图书馆3309个，总流通112668万人次；文化馆3508个。有线电视实际用户2.02亿户，其中有线数字电视实际用户1.93亿户。年末广播节目综合人口覆盖率为99.7%，电视节目综合人口覆盖率为99.8%。全年生产电视剧156部4632集，电视动画片93811分钟。生产故事影片792部，科教、纪录、动画和特种影片179部。出版各类报纸258亿份，各类期刊18亿册，图书119亿册（张），人均图书拥有量8.40册（张）。年末全国共有档案馆4154个，已开放各类档案23827万卷（件）。全年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入129515亿元，按可比口径计算，比上年增长8.2%。

全年国内出游48.9亿人次，比上年增长93.3%。其中，城镇居民国内出游37.6亿人次，增长94.9%；农村居民国内出游11.3亿人次，增长88.5%。国内游客出游总花费49133亿元，增长140.3%。其中，城镇居民出游花费41781亿元，增长147.5%；农村居民出游花费7353亿元，增长106.4%。入境游客8203万人次，其中外国人1378万人次，香港、澳门和台湾同胞6824万人次。入境游客总花费530亿美元。国内居民出境10096万人次，其中因私出境9684万人次，赴港澳台出境7704万人次。

年末全国共有医疗卫生机构107.1万个，其中医院3.9万个，在医院中有公立医院1.2万个，民营医院2.7万个；基层医疗卫生机构101.6万个，其中乡镇卫生院3.4万个，社区卫生服务中心（站）3.7万个，门诊部（所）36.2万个，村卫生室58.3万个；专业公共卫生机构1.2万个，其中疾病预防控制中心3426个，卫生监督所（中心）2791个。卫生技术人员1247万人，其中执业医师和执业助理医师478万人，注册护士563万人。医疗卫生机构床位1020万张，其中医院800万张，乡镇卫生院151万张。全年总诊疗人次95.6亿人次，出院人次3.0亿人次。

年末全国共有体育场地459.3万个，体育场地面积40.7亿平方米，人均体育场地面积2.89平方米。全年我国运动员在32个项目中获得165个世界冠军，共创20项世界纪录。在杭州第19届亚运会上，我国运动员共获得201枚金牌，奖牌总数383枚，第11次蝉联亚运会金牌榜首位。我国残疾人运动员在45项国际赛事中获得231个世界冠军。在杭州第4届亚残运会上，我国运动员共获得214枚金牌，奖牌总数521枚，第4次蝉联亚残运会金牌榜和奖牌榜首位。

十二、资源、环境和应急管理

全年全国国有建设用地供应总量74.9万公顷，比上年下降2.1%。其中，工矿仓储用地17.5万公顷，下降11.9%；房地产用地8.4万公顷，下降23.3%；基础设施用地49.0万公顷，增长7.2%。

全年水资源总量24780亿立方米。总用水量5907亿立方米，比上年下降1.5%。其中，生活用水增长0.5%，工业用水增长0.2%，农业用水下降2.9%，人工生态环境补水增长3.9%。万元国内生产总值用水量50立方米，下降6.4%。万元工业增加值用水量26立方米，下降3.9%。人均用水量419立方米，下降1.4%。

全年完成造林面积400万公顷，其中人工造林面积133万公顷，占全部造林面积的33.4%。种草改良面积438万公顷。截至年末，共有国家公园5个。全年新增水土流失治理面积6.3万平方公里。

初步核算，全年能源消费总量57.2亿吨标准煤，比上年增长5.7%。煤炭消费量增长5.6%，原油消费量增长9.1%，天然气消费量增长7.2%，电力消费量增长6.7%。煤炭消费量占能源消费总量比重为55.3%，比上年下降0.7个百分点；天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量比重为26.4%，上升0.4个百分点。重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降0.8%，单位合成氨综合能耗上升0.9%，吨钢综合能耗上升1.6%，单位电解铝综合能耗下降0.1%，每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.2%。初步测算，扣除原料用能和非化石能源消费量后，全国万元国内生产总值能耗比上年下降0.5%。全国碳排放权交易市场碳排放配额成交量2.12亿吨，成交额144.4亿元。

全年近岸海域海水水质达到国家一、二类海水水质标准的面积占85.0%，三类海水占4.5%，四类、劣四类海水占10.5%。

在监测的339个地级及以上城市中，细颗粒物（PM2.5）年平均浓度30微克/立方米，比上年上升3.4%。

在开展城市区域声环境昼间监测的326个城市中，全年声环境质量好的城市占5.8%，较好的占69.3%，一般的占23.9%，较差的占0.9%，无差的城市。

全年平均气温为10.71℃，比上年上升0.21℃。共有6个台风登陆。

全年农作物受灾面积1054万公顷，其中绝收98万公顷。因洪涝和地质灾害造成直接经济损失2451亿元，因干旱灾害造成直接经济损失206亿元，因低温冷冻和雪灾造成直接经济损失49亿元，因海洋灾害造成直接经济损失25亿元。共发生5.0级以上地震11次，造成直接经济损失153亿元。共发生森林火灾328起，受害森林面积约0.4万公顷。

全年各类生产安全事故共死亡21242人，比上年下降4.7%。工矿商贸企业就业人员10万人生产安全事故死亡人数1.244人，比上年上升4.2%；煤矿百万吨死亡人数0.094人，上升23.7%。道路交通事故万车死亡人数1.38人，下降5.5%。

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(责编：杨曦、吕骞)

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