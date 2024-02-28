建设网络强国是统筹高质量发展和高水平安全、以信息化赋能中国式现代化的重大举措。如今，互联网融入经济社会发展方方面面，信息化成为人民群众美好生活的助推器：“直播带货”“智慧医疗”“一网通办”“绿波交通”“6G研发”……十年来，互联网发展日新月异，信息化浪潮蓬勃兴起，我国网信事业取得历史性成就、发生历史性变革，在迈向网络强国的道路上阔步前进。（人民网记者任妍、王天乐、栗翘楚）

中国互联网发展基金会中国正能量网络传播专项基金资助支持

(责编：王连香、章斐然)

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