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交通运输部：2023年全国交通固定资产投资完成3.9万亿元

2024年02月28日10:39 | 来源：人民网
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人民网北京2月28日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室就交通运输高质量发展服务中国式现代化举行发布会。交通运输部部长李小鹏介绍，2023年，国家综合立体交通网加快完善，全国交通固定资产投资完成3.9万亿元，新开通高铁2776公里，新建改扩建高速公路7000公里，新增和改善航道1000公里，运输航空机场达到259座，全国建制村全部通邮。

李小鹏介绍，根据初步统计，去年全年完成了营业性货运量547.5亿吨，同比增长8.1%，比2019年增长16.9%；完成跨区域人员流动量612.5亿人次，同比增长30.9%，比疫情前的2019年增长0.8%。服务质量持续提升，运输结构持续优化，重点时段平稳有序，安全生产总体稳定。

在智慧绿色发展方面，智能铁路、智慧公路、智慧航道、智慧民航、智慧邮政等建设步伐加快，已经建成和在建的自动化集装箱码头规模均居世界前列。国产首艘大型邮轮投入运行，C919大飞机正式投入商业运行。CR450动车组深化研制。新能源车在城市公交车的比重达到了77.6%，长江经济带船舶岸电使用量同比增长66%。

对外开放合作方面，李小鹏介绍，过去一年，“一带一路”交通互联互通高质量发展稳步推进，成功召开了全球可持续交通论坛，发起设立了全球可持续交通创新联盟，深化双边多边交通合作，积极参与全球交通治理。

(责编：王连香、章斐然)
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