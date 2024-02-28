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粮食主产区各类粮企累计收购秋粮近1.5亿吨 进度已过七成半

2024年02月28日08:30 | 来源：人民网
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人民网北京2月28日电 （记者李栋）记者从国家粮食和物资储备局获悉，秋粮旺季收购工作开展以来，收购进展顺利，粮食市场供应充足运行平稳。截至2月25日，主产区各类粮食企业累计收购秋粮近1.5亿吨，进度已过七成半。

国家粮食和物资储备局粮食储备司副司长唐成介绍，中晚籼稻旺季收购已于1月底结束，累计收购超2700万吨；粳稻旺季收购即将于2月底结束，目前已累计收购超3100万吨；大豆、玉米旺季收购分别将持续到3月底和4月底，目前分别累计收购超250万吨、8700万吨。

分地域来看，目前，南方省份秋粮旺季收购已基本结束，东北、华北地区正集中上量。“针对春节后农民售粮需求增加、收购进度加快的实际情况，及时采取了针对性措施，保障收购工作顺利开展。”唐成介绍，当前，各地严格落实粮食安全党政同责要求，精心组织市场化收购，确保“有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮”。

“接下来，将紧盯重点地区、重点品种、重点时段，进一步加强督促指导，统筹抓好市场化收购和政策性收购，保障农户余粮顺畅销售，坚决守住农民‘种粮卖得出’的底线。”唐成说。

中央经济工作会议提出，“毫不放松抓好粮食等重要农产品稳定安全供给”。唐成表示，通过统筹推进粮源调度、加工、储运、销售等各环节工作，指导批零企业积极备货，丰富粮油产品种类，增加名优特新产品投放等措施，更好满足了广大城乡居民消费需求，国内粮食市场供应一直较为充足、运行总体平稳。

“综合粮食生产、储备、库存等情况分析，保持这种良好态势，我们既有基础、有条件，也有信心、有决心。”唐成表示。

粮食生产方面，我国粮食产量连续9年稳定在6.5亿吨以上，2023年产量再创历史新高，达到6.95亿吨。其中，秋粮5.21亿吨，同比增加近1000万吨，将有效保障今年粮食供应。

库存处于较高水平。特别是小麦、稻谷两大口粮品种库存充足，能够确保“口粮绝对安全”；各类储备规模增加、结构优化、管理更加规范，调控物质基础非常扎实。

调控机制更加完善。我国粮食安全相关政策体系不断完善，市场调控机制更加优化，储备和应急能力稳步增强，粮食安全保障水平持续提升，有效应对了疫情、灾情等各类风险挑战，积累了较为完备的政策工具和丰富的应对经验。

“下一步，将密切关注国内外粮食市场动态，根据形势变化和调控需要，扎实做好监测预警、粮食收购、储备管理、库存投放等各项工作，全力保障国内粮食市场供应充足、运行平稳。”唐成说。

(责编：王连香、章斐然)
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