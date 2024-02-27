人民网北京2月27日电 （欧阳易佳）2月26日，以“Future First（未来先行）”为主题的2024年世界移动通信大会（MWC 2024）在西班牙开幕，设置了超越5G、智联万物、AI人性化、数智制造、颠覆规则和数字基因等六个话题。

据介绍，本届展会有超过300家中国企业参展，中国移动、中国联通、中国电信、小米、中兴等中国企业在展会期间发布了重要新品和发展策略。其中，小米汽车SU7、小米澎湃OS、5G无源物联基站等硬核技术及产品，在展会上吸引了全球各国厂商和观众的关注。

在不少参会人士看来，越来越多的中国科技厂商，借助开放政策、优质产品、全球5G和AI创新浪潮，通过移动通信产学研一体化发展，走向了国际舞台的中央。并向供应链、价值链中高端发展，正在深刻影响着消费电子产业链在全球的发展，实现了从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”的转变。

技术引领创新 深度参与全球发展

据商务部、外汇局统计，2023年，我国全行业对外直接投资10418.5亿元人民币，比上年增长5.7%。其中，我国境内投资者共对全球155个国家和地区的7913家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资9169.9亿元人民币，增长16.7%。

数据背后，既是我国不断加大高水平对外开放力度，助推科技型移动通信企业全方位加强国际技术创新合作，主动融入全球创新网络，在开放合作中提升自身创新能力的结果。这也是小米等我国科技企业，通过夯实技术实力，带动产业升级转型和经济发展量质齐升的探索和实践。

以此次参展MWC2024的中国企业小米为例，其全新战略——“人车家全生态”通过深度整合个人移动计算、移动智能空间以及智能生活空间，为用户打造无缝连接的智能生活体验。其中，“人”代表个人移动计算中心，涵盖手机、电脑、平板及可穿戴设备；“车”是移动智能空间，“家”是由海量智能设备相互链接构成的智能生活空间。这一创新生态的核心为小米操作系统澎湃OS，该系统融合了Linux原生内核和小米自研的Vela内核，实现了内核基础模块和四大子系统的全面重构。

在MWC2024期间，观展者体验科技产品。受访者供图

“MWC2024很大的变化是成为了中国硬核科技的主场，中国企业正在引领全球科技创新的方向。”小米集团合伙人、总裁卢伟冰表示，随着AI、5G等关键技术在中国快速发展，智能随着每个人的需求流动在全球市场正在逐步变成现实，真正实现万物互联、无缝连接。因此，小米在全球率先构建了完整闭环的“人车家全生态”，贯穿起“人车家”完整场景的先进智能体验。“以前我们都是在学习、对标国际巨头，现在我们不仅能对标，还有实力超越它们，并且我们还要将中国硬核科技带向全球市场，深度参与全球竞争。” 卢伟冰说，“中国澎湃、全球共鸣”正在变成现实。

深耕国际市场 迈向产业链价值链更高端

在MWC2024上，科技企业展台吸引了观展者驻足体验。在外资企业高通的展台，不少中国科技企业的新品也纷纷亮相，具有全球影响力的中国科技品牌正在叫好又叫座。

“一系列引领消费者体验的前沿创新产品背后，是中国科技型企业出海过程中，在研发能力、技术含量和产品品质等方面的提升，数字化、绿色化成为其发展的重要特点。”一位参展商说，在加速出海、推进国际技术合作同时，中国科技企业获得了新的提升。

在MWC2024期间，观展者体验科技产品。受访者供图

在卢伟冰看来，伴随着国际化策略的推进，小米等中国科技企业在全球化机遇面前，一方面要坚持自立自强，另一方面要合作开放，打造具有全球竞争力的开放创新生态，带动中国企业不断迈向全球价值链的高端。

“当前产业竞争的大趋势是‘无规模不生存、无全球不规模’，我们会坚定走全球化之路，打造具有全球影响力的中国科技品牌。”据卢伟冰介绍，小米集团在深耕国际市场过程中，大规模投入底层核心技术，全力迈向全球化跨越的新阶段。

有业内人士认为，凭借多年建立起的科创“护城河”，更多中国品牌构建起国际全产业链，并从专注制造产品、开拓市场，到审视自身在全球产业链中的角色，寻求不可替代性。中国产品的海外出口正从短期因素促进向中长期可持续发展加速转型，推动“中国制造”向“中国智造”“中国创造”跨越。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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