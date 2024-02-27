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业界：食品产业加速向智能化、全营养等方向发展

2024年02月27日17:42 | 来源：人民网
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人民网北京2月27日电 （记者孙博洋）25日，博鳌健康食品科学大会暨博览会在海南博鳌举行，来自行业内的专家学者及从业者就食品健康、食品科技创新等议题进行了探讨交流。

大会上，与会专家认为，全球食品产业正在发生深刻的变化，我国食品产业已经进入依靠科技创新推进供给侧改革和实现转型升级的关键时机，在转型创新、健康中国2030浪潮的共同推动下，食品产业正在向全营养、高科技、智能化的方向快速发展，让人民群众吃的更安全、更健康已经成为我国食品科技创新发展的重要使命。

百事公司大中华区饮料业务总经理叶莉表示，新一代前沿的科技创新在食品领域的突破性进展，正驱动全球食品产业加速向高科技、智能化、全营养、可持续方向发展。

她认为，全球产业的智慧变革，一方面给行业未来带来巨大的想象空间和市场潜力，另一方面也必将引发整个行业“端到端”的产业革新，这也给到业界更多思考，如何抓住机遇，参与变革。同时她表示，科技日新月异，消费者对于食品的安全美味，营养健康和绿色可持续方面的诉求将不会改变。

对于中国市场，叶莉表示，公司从农业、价值链和产品三个领域入手，着力构建更可持续的食品饮料体系，将“田间到舌尖”的整个业务链条,围绕以消费者需求为中心，加速绿色供应链布局，以智能化数字化技术全链路赋能，并以前沿的食品科技加大产品研发创新。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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