人民网北京2月27日电 （记者王震）为进一步落实《关于加快推进银行函证规范化、集约化、数字化建设的通知》（财会〔2022〕39号），强化对银行函证工作的指导，近日，财政部、金融监管总局印发《银行函证工作操作指引》，自2024年7月1日起施行。

操作指引生效实施后，财政部办公厅、原银保监会办公厅于2020年8月10日发布的《关于印发<银行函证及回函工作操作指引>的通知》（财办会〔2020〕21号）同时废止。

(责编：王震、吕骞)

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