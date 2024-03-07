《财米油盐》两会@你|小老板们如何“支棱”起来？两会再来加把劲

中小企业，是国民经济和社会发展的主力军，也是扩大就业、改善民生的重要力量。

当前，我国经济持续回升向好的基础尚不稳固，针对中小企业在经营发展中遇到的现实问题，来自国家发改委、财政部、商务部、人民银行和证监会的5位部长在3月6日下午的记者会上传递出了不少好消息。

在扩大中小企业融资渠道方面，国家发改委主任郑栅洁表示，将更好发挥政府投资的引导与带动作用，发挥投贷联动机制作用，引导金融机构加大融资支持力度。中国人民银行行长潘功胜介绍，人民银行将适当增加支农支小再贷款的规模，继续实施普惠小微贷款支持工具，将相关激励政策覆盖的普惠小微贷款标准由单户授信不超过1000万元扩大到了不超过2000万元。

在进一步降低企业经营成本方面，财政部部长蓝佛安表示，今年将有针对性地研究出台结构性的减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。

在开拓企业发展新机遇方面，商务部部长王文涛透露，今年商务部在促消费方面将有两项重点工作：一是推动汽车、家电、家装厨卫等消费品以旧换新；二是提振服务消费，包括推动放宽电信、医疗等服务业领域的市场准入，促进商旅文体健等业态融合发展等。

日前，《政府工作报告》起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏在国务院新闻办举行的吹风会上表示，民营经济是中国经济的重要组成部分，也是现代化建设的重要力量。《政府工作报告》在落实和完善各项支持政策、围绕企业关切优化营商环境、支持民营经济创新发展等多个方面提出了促进民营企业发展的具体举措，包括要“提高民营企业贷款占比”“健全防范化解拖欠企业账款长效机制”“积极支持企业家专注创新发展”等。

相信，随着一条条政策举措实实在在地落实下去，中小企业发展的动力一定更旺、前进的劲头一定更足。“老板们”都“支棱”起来，中国经济定会更加活力满满。

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记者 申佳平

文案 申佳平

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剪辑 贾凯璐 沈欣雨 (实习生)

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《财米油盐》“两会@你”系列

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