人民网北京3月21日电 （记者李栋）中央一号文件提出，树立大农业观、大食物观，多渠道拓展食物来源，探索构建大食物监测统计体系。作为优质蛋白质的重要来源，丰富多样的水产品是“菜篮子”的重要组成部分。为保障行业健康有序发展，近日，农业农村部印发《“中国渔政亮剑2024”系列专项执法行动方案》（以下简称《行动方案》），部署开展“中国渔政亮剑2024”系列专项执法行动。

根据《行动方案》安排，“中国渔政亮剑2024”主要包括长江流域重点水域常年禁捕、海洋伏季休渔、黄河等内陆重点水域禁渔、水生野生动物管理、清理取缔涉渔“三无”船舶和“绝户网”、重拳打击电鱼、鳗苗捕捞管理、规范水产养殖、涉外渔业监管、渔业安全生产源头治理等十项专项行动。

《行动方案》指出，“渔政亮剑2024”专项行动以高质量发展、高水平保护、高效能治理为总要求，以破解危害渔业发展的顽瘴痼疾为导向，进一步强化协同联动，扎实开展重点领域执法行动，严厉打击各类涉渔违法违规行为，推动渔业实现产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、治理有效。

“各地要加强组织实施，进一步明确工作重点，细化落实措施，部署做好各项执法行动。”农业农村部相关负责人强调，要完善与公安、市场监管、海警等部门的协作机制，深化信息互通、情报共享和执法合作，共同打击涉渔违法违规行为；要创新执法模式，强化执法装备建设，加大执法人员保障力度，不断提升渔政执法效能。

(责编：王仁宏、吕骞)

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