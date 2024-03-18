人民网北京3月18日电 （记者杨曦）据国家统计局今日发布数据显示，1-2月份，生产需求稳中有升，就业物价总体稳定，发展质量不断改善，经济运行延续回升向好态势，起步平稳。

“总的来看，1-2月份，随着各项宏观政策发力显效，国民经济持续回升向好。”国家统计局新闻发言人刘爱华表示，但也要看到，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，国内有效需求不足问题犹存，经济持续回升向好基础还需巩固。下阶段，要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，加大宏观调控力度，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，不断巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

工业生产加快，消费品制造业和高技术制造业回升

1-2月份，全国规模以上工业增加值同比增长7.0%，比上年12月份加快0.2个百分点。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长7.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.9%。消费品制造业增加值增长4.7%，比上年12月份加快4.4个百分点；高技术制造业增加值增长7.5%，加快1.1个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长5.8%；股份制企业增长7.3%，外商及港澳台投资企业增长6.2%；私营企业增长6.5%。分产品看，3D打印设备、充电桩、电子元件产品产量同比分别增长49.5%、41.8%、41.5%。从环比看，2月份规模以上工业增加值比上月增长0.56%。2月份，制造业采购经理指数为49.1%，企业生产经营活动预期指数为54.2%。

服务业增势较好，现代服务业发展向好

1-2月份，全国服务业生产指数同比增长5.8%。分行业看，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业生产指数同比分别增长12.1%、10.4%、8.2%、7.1%、7.0%。2月份，服务业商务活动指数为51.0%，比上月上升0.9个百分点；服务业业务活动预期指数为58.1%。其中，道路运输、航空运输、餐饮、货币金融服务、生态保护及公共设施管理、文化体育娱乐等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间。

市场销售继续恢复，服务消费较快增长

1-2月份，社会消费品零售总额81307亿元，同比增长5.5%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额70437亿元，增长5.5%；乡村消费品零售额10870亿元，增长5.8%。按消费类型分，商品零售71826亿元，增长4.6%；餐饮收入9481亿元，增长12.5%。升级类商品销售较快，在限额以上单位商品零售额中，通讯器材类，体育、娱乐用品类，汽车类分别增长16.2%、11.3%、8.7%。全国网上零售额21535亿元，同比增长15.3%。其中，实物商品网上零售额18206亿元，增长14.4%，占社会消费品零售总额的比重为22.4%。1-2月份，服务零售额同比增长12.3%。从环比看，2月份社会消费品零售总额比上月增长0.03%。

固定资产投资增速回升，制造业和高技术产业投资保持较快增长

1-2月份，全国固定资产投资（不含农户）50847亿元，同比增长4.2%，比上年全年加快1.2个百分点；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资同比增长8.9%。分领域看，基础设施投资同比增长6.3%，制造业投资增长9.4%，房地产开发投资下降9.0%。全国新建商品房销售面积11369万平方米，同比下降20.5%；新建商品房销售额10566亿元，下降29.3%。分产业看，第一产业投资同比下降5.7%，第二产业投资增长11.9%，第三产业投资增长1.2%。民间投资增长0.4%；扣除房地产开发投资，民间投资增长7.6%。高技术产业投资同比增长9.4%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长10.0%、7.8%。高技术制造业中，信息化学品制造业，航空、航天器及设备制造业投资分别增长43.2%、33.1%；高技术服务业中，专业技术服务业、信息服务业投资分别增长36.2%、16.1%。从环比看，2月份固定资产投资（不含农户）比上月增长0.88%。

货物进出口较快增长，贸易结构继续优化

1-2月份，货物进出口总额66138亿元，同比增长8.7%。其中，出口37523亿元，增长10.3%；进口28615亿元，增长6.7%。进出口相抵，贸易顺差8909亿元。一般贸易进出口同比增长10.0%，占进出口总额的比重为65.7%，比上年同期提高0.8个百分点。民营企业进出口增长17.7%，占进出口总额的比重为54.6%，比上年同期提高4.2个百分点。机电产品出口增长11.8%，占出口总额的比重为59.1%。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率平稳

1-2月份，全国城镇调查失业率平均值为5.3%。2月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比上月上升0.1个百分点，比上年同月下降0.3个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.5%；外来户籍劳动力调查失业率为4.8%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.8%。31个大城市城镇调查失业率为5.1%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.0小时。

居民消费价格由降转涨，核心CPI回升

1-2月份，全国居民消费价格（CPI）同比持平，其中1月份下降0.8%，2月份上涨0.7%。分类别看，1-2月份，食品烟酒价格同比下降1.9%，衣着价格上涨1.6%，居住价格上涨0.3%，生活用品及服务价格上涨0.7%，交通通信价格下降1.4%，教育文化娱乐价格上涨2.6%，医疗保健价格上涨1.4%，其他用品及服务价格上涨2.9%。在食品烟酒价格中，猪肉价格下降9.1%，鲜果价格下降6.6%，鲜菜价格下降5.1%，粮食价格上涨0.4%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.8%，其中2月份同比上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.8个百分点。从环比看，1月份、2月份，全国居民消费价格分别上涨0.3%和1.0%。

1-2月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.6%。分月看，1月份同比下降2.5%，环比下降0.2%；2月份同比下降2.7%，环比下降0.2%。1-2月份，全国工业生产者购进价格同比下降3.4%。

(责编：杨曦、吕骞)

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