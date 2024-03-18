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万象“耕”新不负春 粮食主产区春耕备耕有序开展

2024年03月18日09:17 | 来源：人民网
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人民网北京3月18日电 （记者李栋）春分将至，我国春耕生产由南向北全面展开，粮食主产区冬小麦春耕春管有序推进。

农业农村部最新农情调度显示：当前，全国春播完成2.4%，南方早稻育秧过三成，黄淮海冬小麦全面返青。

眼下正是小麦病虫草害防控关键期，在河南安阳内黄县楚旺镇的小麦高效种植示范区里，农技专家深入田间地头开展小麦苗情调查，通过看苗、看根，判断小麦生长情况，开始了全年粮食生产“第一仗”前的忙碌。

“当前气温回升，病虫害将陆续进入高发季节，今年小麦生产和气候条件特殊，茎基腐病、纹枯病、麦圆蜘蛛等病虫害进入高发期，农技人员与种植户点对点、面对面指导做好当前小麦病虫害防治，降低中后期重发流行风险，对保障小麦提单产、促稳产丰收打下良好基础。”内黄县农业农村局特聘技术员、高级农艺师杨广军说，根据农技部门近期开展的苗情普查显示，内黄县小麦一二类苗占比67.5%，苗情整体好于常年。

在内黄县，种植户们对今年夏粮丰收信心满满。“现在正是小麦返青期，农业农村局的技术人员来到田间地头，对浇水、施肥、病虫害防治等进行科学技术指导，让大家对小麦的管理、粮食丰收更有底了。”楚旺镇种植大户杨春林说。

 “目前全省麦田土壤墒情、小麦苗情长势和夺取丰收基础总体较好。但依据历史经验，从现在开始到成熟收获的一段时间内，小麦生产还要经历倒春寒、干热风、病虫害、倒伏早衰、烂场雨等多个关口。”农业农村部小麦专家指导组顾问、河南农业大学教授郭天财介绍，当前粮食主产区农技力量要重点指导农户，把预防小麦拔节期晚霜冻害和抽穗期低温冷害风险放在首位。

“建议各地对当前尚未拔节麦田普遍进行镇压，以促根壮蘖，保障麦苗稳健生长。”郭天财建议，同时，要抓住小麦拔节期前的有利时机，切实搞好麦田化学除草，尤其对多花黑麦草、野燕麦、节节麦等麦田恶性杂草发生重或防除效果差的麦田，做好后期人工拔除，以防继续扩散蔓延，为全年粮食生产开好头、起好步。

农业农村部发布的数据显示：目前，全国返青冬小麦一、二类苗达89.3%，比近5年同期高2.6个百分点，春播粮食面积有望稳中有增，农资供应充足，春播春管进展顺利。

(责编：王仁宏、吕骞)
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