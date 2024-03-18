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记者去哪儿：新技术、新装备“绘就”春耕新图景

人民网记者 李栋 车柯蒙 王天乐
2024年03月18日08:53 | 来源：人民网
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农谚讲“春雷响，万物长”，3月中旬的齐鲁大地上，孕育着新一季的丰收。

在惠民县前韩村的高标准农田里，小麦镇压机正在作业。人民网记者 王天乐摄

“现在，小麦进入返青期，跟老式麦苗镇压技术相比，小麦镇压机能够缩小土壤缝隙，起到保墒、保肥、提温的作用。”在山东省滨州市惠民县前韩村的高标准农田里，农户咸国强每年种两季小麦、一季玉米，放眼望去，500亩小麦苗齐根壮。

“新技术确实好啊，给我们带来了实实在在的收益！”咸国强告诉《记者去哪儿》栏目，近年来，接受的新技术培训不少，用上的新设备也不少，能喷洒施药的植保无人机提升了劳动效率、玉米精量播种机能让每颗种子都精准落到种穴之中……

据惠民县农业农村局农技推广研究员马德辉介绍，当前，农业生产机械化程度大幅提高，以小麦播种过程为例，以北斗技术支持的精密设施开始普及使用，不仅播种整齐，还能大幅提高出苗率。

一路向西南，在河北省邯郸市大名县堤上村的田地里，“飞手”们正操控农业植保无人机按照既定航线在田地里飞行穿梭，为小麦进行喷洒作业。

在河北省邯郸市大名县堤上村，“飞手”正操作无人机为小麦进行喷洒作业。人民网记者 王天乐摄

“现在是小麦的返青期，一架无人机在装载50升药剂的情况下，喷洒面积可达40亩，相比传统农耕模式的人均10亩/天。在春管繁忙期，一天可以覆盖作业面积1000亩。”无人机“飞手”李鹏告诉《记者去哪儿》栏目，40多架无人机可在短时间内完成大名县80余万亩小麦的喷洒任务，无人机既可以节省时间和成本，又大幅度提高了作业效率。

在邯郸市馆陶县，农户的手机如今成为了一个广泛可用、智慧便捷且公平普惠的数字化服务终端。“我们利用遥感技术，可以实时监测农作物的生长状况，包括分布、长势等。基于遥感监测数据和农作物的生长模型，能够帮助预测未来的作物产量，帮助决策者提前进行资源分配和市场策略的制定，提高农业生产的效益。”据河北邯郸市大名县农业农村局局长王登朝介绍，通过融合社会化服务，市场行情数据，作物虫情、苗情、灾情、墒情测报以及掌上巡检等应用集成馆陶智慧农服小程序，让百姓在享受服务时少跑腿，让数据多跑路，极大地提高了服务的效率和便捷性。

近年来，农业农村领域涌现出一批新技术、新项目，科技兴农取得新成效。

在今年的全国两会期间，农业农村部部长唐仁健在“部长通道”上表示，我国小麦、水稻、玉米三大主粮生产基本实现全程机械化，小麦的机械化率到了95%以上，一台收割机能顶100个劳动力的工作量，过去一个县收麦子需要至少半个月，现在三五天就可以完成。

2012年，指导“三农”工作的中央一号文件突出强调农业科技创新，进一步明确了农业科技的定位、定性和定向。此后，历年的中央一号文件中关于农业科技的内涵不断丰富、举措更加有力。

今年的中央一号文件提出，强化科技和改革双轮驱动，以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。并对农业发展的重点科技需求——种业振兴、生物育种、农机装备、农技推广体系等方面作出系统部署。

农业农村部调度显示，今年，已经返青的小麦一二类苗比例88.2%，苗情比去年还好。眼下，春耕春管已经由南向北逐渐展开，新技术、新装备正“绘就”春耕新图景。

(责编：王仁宏、吕骞)
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