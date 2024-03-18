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国家统计局：居民消费价格企稳回升 下阶段预计将呈温和上涨态势

2024年03月18日13:27 | 来源：人民网
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人民网北京3月18日电（记者杨曦）18日，国家统计局新闻发言人刘爱华在国新办举行的“2024年1-2月份国民经济运行情况新闻发布会”上表示，2月份，在春节期间居民出行、购物等消费需求较快增长带动下，居民消费价格企稳回升。

一是环比涨幅明显扩大。2月份，全国CPI环比上涨1%，涨幅比上月扩大0.7个百分点。其中，食品价格上涨3.3%，涨幅比上月扩大2.9个百分点，影响CPI上涨约0.59个百分点。非食品价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.3个百分点，影响CPI上涨约0.44个百分点。在非食品中，受春节假期出行和文娱消费需求大幅增加影响，飞机票、交通工具租赁费、旅游、电影及演出票价格涨幅在12.5%-23%之间。

二是同比由下降转为上涨。2月份，CPI同比由上月下降0.8%转为上涨0.7%，回升较多。其中，食品价格降幅大幅收窄。当月同比下降0.9%，降幅比上月收窄5个百分点；非食品价格上涨1.1%，涨幅比上月扩大0.7个百分点，主要是服务尤其是出行类服务价格上涨较多，2月份，服务价格上涨1.9%，涨幅比上月扩大1.4个百分点，其中旅游、飞机票和交通工具租赁费价格分别上涨23.1%、20.8%和17.4%。

三是核心价格涨幅扩大。2月份，扣除食品和能源价格核心CPI同比上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.8个百分点，为2022年2月以来最高涨幅。

“从未来走势看，随着商品和服务需求持续恢复，叠加消费品以旧换新等政策带动，同时考虑到翘尾下拉影响减弱，预计居民消费价格将呈温和上涨态势。”刘爱华说。

(责编：杨曦、吕骞)
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