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国家统计局：促进就业稳定的有利因素不断累积

2024年03月18日13:27 | 来源：人民网
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人民网北京3月18日电（记者杨曦）18日，国家统计局新闻发言人刘爱华在国新办举行的2024年1-2月份国民经济运行情况新闻发布会上表示，今年以来，就业形势总体稳定，下阶段，促进就业稳定的有利因素正不断累积。

从数据来看，城镇调查失业率保持平稳。2月份城镇调查失业率5.3%，受春节因素影响，比1月份上升0.1个百分点，和上年同月相比下降0.3个百分点。从大城市的就业情况看，就业形势也总体改善。2月份，31个大城市城镇调查失业率为5.1%，比上年同月降低0.6个百分点。农民工就业形势基本稳定，2月份，外来农业户籍劳动力主要是农民工，失业率是4.8%，比上年同月降低1.2个百分点。

刘爱华表示，下阶段，促进就业稳定的有利因素不断累积，主要体现在以下几个方面：一方面，就业容量持续拓展。随着经济运行尤其是服务业进一步恢复，新旧动能加快转换，数字经济、绿色经济、银发经济这些领域新的就业增长点不断出现，为稳就业提供坚实支撑。另一方面，政策支持力度也在不断加大。各地区、各部门更加突出就业优先导向，加强财税、金融等政策对稳就业的支持，加大促就业专项政策力度，加强对就业容量大的行业企业支持。同时，强化促进青年就业政策举措，优化就业创业指导服务，这些政策都为稳定和扩大就业创造了有利条件。

“当然我们也要看到，当前就业总量压力和结构性矛盾仍比较突出，保持就业形势稳定仍然需要各方面持续发力。”刘爱华说。

(责编：杨曦、吕骞)
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