人民网北京3月12日电 据水利部官方网站消息，2024年3月22日是第三十二届“世界水日”，3月22—28日是第三十七届“中国水周”。联合国确定2024年“世界水日”主题为“Water for Peace”（以水促和平）。我国纪念2024年“世界水日”“中国水周”活动主题为“精打细算用好水资源，从严从细管好水资源”。

水利部公布2024年“世界水日”“中国水周”宣传口号如下：

1.节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力

2.贯彻落实“江河战略”，推进江河保护治理

3.强化水资源刚性约束，推进水资源节约集约利用

4.复苏河湖生态环境，促进人与自然和谐共生

5.落实全面节约战略，实施国家节水行动

6.贯彻实施节约用水条例，依法促进全社会节水

7.一以贯之强化河湖长制，建设造福人民幸福河湖

8.构建河流伦理，促进人水和谐

9.强化法治保障，服务驱动发展

10.保护江河湖泊，增进人民福祉

11.以水为媒，推进构建人类命运共同体

12.完善体制机制法治，提升水利治理能力和水平

13.以河湖系统治理促流域协同发展，绘人民幸福生活

14.坚持人民至上、生命至上，打好打赢水旱灾害防御硬仗

15.加快建设优化水资源配置、保障群众饮水安全、复苏河湖生态环境、畅通南北经济循环的生命线

16.加快实施国家水网重大工程，提升水资源优化配置能力

17.加强水资源统一调度，复苏河湖生态环境

18.强化依法治水管水，推动水利高质量发展

19.提升水旱灾害防御能力，深入推动新阶段水利高质量发展

20.坚持依法治水，护航水利现代化

21.加快农村水利基础设施建设，提升农村供水安全保障水平

22.着眼可持续发展，加强水安全保障

23.保护水资源，让生命之源不断流淌

24.我们的未来需要水，保护水从我做起

25.知水护水兴水，共享幸福河湖

26.贯彻实施黄河保护法，守护黄河母亲河

27.同心治水兴水，共护江河安澜

28.借法治之力，护河畅岸绿

29.坚持团结治水，构建和谐流域

30.节水优先、量水而行、因水制宜

31.坚持人水和谐，建设生态文明

32.凝聚点滴力量，守护河清海晏

33.河湖长治，碧水长流

34.绿水青山就是金山银山

35.节水爱水，依法治水

36.水润田畴，水利粮丰

37.实施“江河战略”，建设幸福河湖

38.河湖共护，幸福共享

39.依法治水，保护河湖

40.坚持节水优先，促进高质量发展

41.建设幸福河湖，促进人水和谐

42.推进“两手发力”，激发治水管水活力

43.12314，您身边的水利监督电话

44.12314，倾听您的声音，共建美好水环境

(责编：李楠桦、高雷)

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