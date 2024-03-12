人民网北京3月12日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，2023年全国市场监管部门全面推进严格规范公正文明执法，强化重点领域执法、持续开展“铁拳”行动、深化系列专项行动，着力稳定市场信心，不断提升消费信心，有效促进高质量发展动能的释放。

数据显示，2023年，全国市场监管部门共查办各类违法案件140.62万件，比上年增长10.6%；罚没金额105.35亿元，下降22%，办案数量和罚没金额自2018年以来首次出现“一增一减”，统筹执法力度与温度取得重要成效。

“铁拳”出击护民生 让消费者敢消费

不断健全“铁拳”工作机制，打造执法为民“铁拳”品牌，整治群众身边突出问题。依法严厉打击食品非法添加、涉老违法行为、利用不公平格式条款侵害消费者权益、假冒知名品牌等8类违法行为，全国各级市场监管部门2023年查办民生领域违法案件56.5万件，涉案货值金额28.1亿元，向社会公开曝光1034起典型案件。

挂牌督办大案要案形成有力震慑，2023年挂牌督办食品非法添加、制售不合格液化石油气、假冒农资化肥和知名品牌、侵犯他人注册商标专用权等重点案件128件，交办转办重要案件线索79件。

打击食品安全违法行为，2023年查办食品案件54.4万件，罚没金额26.3亿元。

重点执法稳发展 让消费者能消费

开展产品质量执法，突出重点领域、重点行业、重点产品，加大质量违法打击力度，2023年查办违法案件5.67万件，涉案货值6.77亿元；推进燃气安全“灶、管、阀、气”专项执法，立案查处燃气用具案件6101件、添加二甲醚案件237件；整治家居消费市场乱象，查办家居质量违法案件4406件，涉案货值2733.41万元；开展检验检测领域专项执法，立案查处检验检测机构违法案件1269件，撤销认证机构资质51家，对227家机构给予行政告诫和责令整改。

深化知识产权保护，制定《新时代加强知识产权执法的意见》，严厉打击假冒知名品牌、恶意申请商标注册、违规代理等商标专利领域违法行为，2023年查办知识产权案件3.31万件，罚没金额4.89亿元；开展侵权假冒伪劣商品全国统一销毁行动，集中销毁涉案商品4700余吨、货值8.3亿元。

全面完成“长江禁捕 打非断链”三年专项行动，检查水产制品生产企业、加工小作坊、农贸市场、商超、餐饮单位2600万家次，查办各类违法案件1.1万件，监测电商平台（网站）796.75万家次，开展行政指导11.64万次，督促下架、删除、屏蔽非法交易信息3.61万条。非法销售渠道基本阻断，违法行为得到有效遏制，监管执法长效机制日益完善。

专项行动优环境 让消费者愿消费

综合治理加油机“偷油”作弊，2023年查处加油机作弊违法案件829件，涉案金额10.87亿元，移送司法机关42件；研究修订《机动车燃油加油机》国家标准和《燃油加油机型式评价大纲》《燃油加油机计量检定规程》《计量器具新产品管理办法》等制度规范，综合治理制度体系不断完善。

推进茶叶过度包装治理，责令改正过度包装行为3884起，作出行政处罚422件，曝光典型案例756件；制定查处过度包装行为执法指引、限制商品过度包装强制性标准修改单等标准规范，推动监管执法标准统一；制作《新买椟还珠》《茶者精神》等抵制过度包装公益广告在央视播出，推动绿色生产和简约消费理念更加深入人心。

据介绍，2024年，市场监管部门将继续以“护民生”为中心，深入推进“铁拳”行动，突出“保安全”和“反欺诈”主题。“保安全”方面，以燃气灶具、电动自行车、儿童玩具等为重点产品，重点查处以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品等违法行为；以宣称镇痛、安睡等功能食品为重点，严厉打击非法添加药品及其衍生物的违法行为；严厉查处违法生产使用小型锅炉行为；重点查处在涉及人身财产安全的产品质量、食品安全检验检测活动中出具不实或虚假检验检测报告等违法行为。“反欺诈”方面，重点查处加油机计量作弊、利用不公平格式条款侵害消费者权益、商标侵权、伪造或冒用地理标志、价格欺诈、发布虚假违法广告等违法案件。转变执法理念、优化执法方式、扛牢职责使命，让人民群众在市场监管执法中感受到更多的获得感、幸福感、安全感。

(责编：杨曦、高雷)

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