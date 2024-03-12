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第46个植树节｜2023年我国完成造林5997万亩

2024年03月12日09:31 | 来源：人民网
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人民网北京3月12日电 （记者王连香）今日，是我国第46个植树节，全国绿化委员会办公室发布《2023年中国国土绿化状况公报》（以下简称《公报》），《公报》指出，2023年，我国统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全力推动国土绿化取得新成果。

《公报》显示，2023年，我国完成造林5997万亩，种草改良6568.5万亩，治理沙化石漠化土地2857.5万亩。

2023年，我国国土绿化行动扎实开展，组织实施96个全国重要生态系统保护和修复重大工程项目、25个国土绿化试点示范项目。在辽宁、山东、河南、重庆、四川、宁夏6个省区市，开展科学绿化试点示范省建设。持续推进山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，新增水土流失治理面积6.3万平方公里，建设生态清洁小流域505条。

(责编：王连香、吕骞)
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