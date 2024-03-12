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国土绿化为美丽中国建设再添新绿 2023年全国完成造林399.8万公顷

2024年03月12日09:17 | 来源：人民网
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人民网北京3月12日电 （欧阳易佳）今天是我国第46个植树节。全国绿化委员会办公室发布《2023年中国国土绿化状况公报》（以下简称《公报》）显示，全国全年完成造林399.8万公顷、种草改良437.9万公顷、治理沙化石漠化土地190.5万公顷，国土绿化工作取得新成果。

国家林草局相关负责人介绍，一年来，国土绿化行动扎实开展。在辽宁、山东、河南、重庆、四川、宁夏6省区市开展科学绿化试点示范省建设。新增水土流失治理面积6.3万平方公里，建设生态清洁小流域505条。有效保护1.72亿公顷天然林资源，完成森林抚育任务105.9万公顷，森林可持续经营试点任务18.1万公顷。

荒漠化是影响人类生存和发展的全球性重大生态问题。我国是世界上荒漠化最严重的国家之一，荒漠化土地主要分布在三北地区。

2023年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的意见》（以下简称《意见》）。《意见》要求，以三北工程六期规划重点项目落地实施为核心，挂图作战、包片指导、纵深推进、一抓到底，全力打好三大标志性战役。数据显示，截至2023年底，三大标志性战役区开工项目22个，完成造林种草122.3万公顷，三北工程攻坚战实现良好开局。

上述负责人介绍，过去一年，城乡绿化美化协调推进，生态美百姓富协同发展。“全国新建和改造提升城市绿地3.4万公顷，开工建设‘口袋公园’4128个，建设绿道5325公里。新增公路绿化里程超8万公里，全国铁路绿化里程累计达5.86万公里，宜林铁路线路绿化率达87.9%。”

“同时，加快推进集体林权制度改革，支持福建、江西、重庆3个深化集体林权制度改革先行区和7个全国林业改革发展综合试点市先行先试，并以国有林场服务集体林改为重点，布局600个试点国有林场。”该负责人说，林草产业健康发展，全年全国林草产业总产值达9.28万亿元，同比增长2.3%。全国生态旅游游客量达25.31亿人次。实现以经济林为主的森林食物产量2.26亿吨，其中，油茶、核桃、油橄榄等木本油料950.1万吨。加快落实油茶产业发展三年行动方案，全国完成新增种植、低产林改造68.2万公顷，全年茶油产量达到80万吨。

(责编：孙红丽、高雷)
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