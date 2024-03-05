人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

快递新规实施：“送货上门”是行业服务升级的必然选择

谢 岚
2024年03月05日08:59 | 来源：证券日报
小字号

原标题：快递新规实施：“送货上门”是行业服务升级的必然选择

新修订的《快递市场管理办法》（以下简称“快递新规”）自2024年3月1日起施行。其中，“经营快递业务的企业未经用户同意，不得代为确认收到快件，不得擅自将快件投递到智能快件箱、快递服务站等快递末端服务设施”的规定成为焦点。

快递物流专家、贯铄资本CEO赵小敏对《证券日报》表示，送货上门难源于过去十多年中快递业务量爆发式增长，快递费、商业模式和价格战等多重因素交织，形成了系统性问题，且快递员、网点和总部之间的关系逐渐紧张，矛盾焦点从末端转移到快递员和用户之间。现在企业亟须回归本源，改变经营方式，尊重市场和客户。

北京市京师律师事务所高培杰律师对《证券日报》记者表示，从法律角度来看，除非消费者在购货时已授权情形，其签收和投递地点均需得到消费者同意。此次热议的相关规定，属于快递公司对配送物品应承担的管理和注意义务，并不存在有损快递公司利益的情形。

快递新规的出台，明确了快递员在派件时对用户的告知义务，解决了是否送货上门的难题，对规范快递行业发展和保护用户权益具有积极意义。

对于快递新规中引发关注的快递服务条款，赵小敏表示：“这并非首次提出，早在2018年实施的《快递暂行条例》就有相关规定；从《快递市场管理办法》自2022年1月份公开征求意见到如今正式施行，已有两年多的时间，给了快递公司充足的时间来准备。”

业内普遍认为，快递新规的推行既是机遇也是挑战，只有各方在实践中不断锤炼并优化服务，将新规真正落到实处，方能寻得利益的平衡点。

赵小敏表示，围绕行业高质量发展的要求，快递新规的实施旨在推动快递行业从市场定位、商业模式、绿色发展、社保体系等多方面实现提升。

事实上，在快递新规实施之前，便有快递企业坚持送货上门的服务理念，尽管在配送费等方面存在差别，但这些企业的服务模式依旧值得借鉴。在新规之下，快递行业接二连三升级服务，透露出卷服务的决心和投入力度。

3月4日，菜鸟物流内部人士对《证券日报》记者表示，“派前电联、送货上门”是公司一直坚持的标准服务，并推出星级快递员激励，服务好、被评为月度五星快递员，每个月可以获得1100元至1200元不等的奖励，让快递员“劳有所得、多劳多得”。“我们有严格的服务追踪来确保履约质量。后续我们也会结合新规要求，持续提供品质快递服务。”

3月4日，京东发布公告称，在目前已有九成第三方商品包邮的基础上，进一步优化开放平台包邮规则，对于其余近10%的第三方商品，到3月底普及最高满59元包邮（特殊商品、偏远地区除外），不仅可以单品包邮，还支持同店铺商品凑单包邮。《证券日报》记者从接近京东的内部人士了解到，改善过去参差不齐的服务，给用户带来更简单、更有确定性的服务体验，是持续推进服务升级的核心逻辑之一。

在业内人士看来，快递新规刚实施不久，不管是企业还是终端都需要时间来适应，具体的影响预计需要一个月以上才能看得出来。

赵小敏建议，快递公司要提供多样化产品、多系列服务业态。一方面在用户下单时就明确不包邮，或者包邮时设置强制性条件，把选择权完全交给用户，自主决定是否使用该快递服务；另一方面，要增加快递员收入，给网点和快递员更大的激励机制。这也意味着企业经营方式要发生本质性改变，即从以总部为中心转化为以市场和网络为中心，真正做到向用户倾斜、向末端倾斜。

北京市京师律师事务所高级合伙人钟兰安律师则对《证券日报》记者表示，新规的主要目的是保护消费者合法权益，企业积极配合新规，在快递员增加工作量的同时，应提高其待遇和收入。

本报记者 谢 岚 见习记者 梁傲男

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
小米14 Ultra成为人民网 2024全国两会报道指定手机
　　人民网北京3月4日电 （黄盛）一年一度的全国两会召开之际，小米14 Ultra被选定作为人民网2024全国两会报道指定手机，助力做好报道工作。2024年小米手机也将与人民网围绕融媒体报道用机展开系列合作，助力打造精品内容。…
真空科技提升保鲜效果 创新家电赋能产业升级
　　人民网北京3月4日电 （焦磊）随着科技的飞速发展，创新家电正不断重塑人们的家居生活。加速迭代的科技立足于人们日常生活中的实际需求，为人们带来了更舒适、健康、愉悦的生活体验。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部