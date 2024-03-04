人民网北京3月4日电 （焦磊）随着科技的飞速发展，创新家电正不断重塑人们的家居生活。加速迭代的科技立足于人们日常生活中的实际需求，为人们带来了更舒适、健康、愉悦的生活体验。

日前，海信璀璨空间艺术厨房暨真空冰箱新品发布会在云南丽江玉龙雪山举行。发布会上，海信璀璨真空冰箱推出全新旗舰产品——“艺术家509冰箱”。除展现出优秀保鲜效果外，这款冰箱还凭借搭载的真空魔方PRO实现了保鲜分储，达到精细化收纳自由。

据介绍，“艺术家509冰箱”的推出源于用户对品质生活的需求。海信就当前冰箱使用场景进行分析，消费者不仅希望吃得新鲜，更希望有精细的收纳。为保持新鲜，消费者会根据食材种类不同，进行分量分装存储。同时，根据家庭成员喜好不同，食材也会分区进行存储。既能满足新鲜存储，又能帮助精致收纳。正是基于生活场景，“艺术家509冰箱”确立了研发方向。

据了解，“艺术家509冰箱”不仅以真空实现锁鲜，让食材细胞排列有序，营养不流失；更以魔方实现分储，支持定制真空盒和真空袋的使用，还支持普通真空袋的使用，以实现真空保鲜的复制，满足家庭不同成员和不同食材的分类、分区、分袋存储需求。

业内分析认为，家电行业以创新为驱动，不断推陈出新，不仅满足了消费者品质生活的需求，也激发了巨大的消费潜力，引领了新的市场趋势，家电产业的增长空间在不断拓宽。

据悉，此次发布会在高海拔低氧的玉龙雪山举行，旨在真实环境下探索冰箱保鲜能力与雪山低含氧量环境的对比。本次对比得到了中国家用电器研究院设计研究与评测中心专家的见证，经过为期三天的严格测试，实验从食材形态、色泽、水分失重率等多个维度进行了比较。

此外，发布会还展示艺术家冰箱的产品矩阵，涵盖了600、509和559等不同型号。这些冰箱均配备了不同类型的真空保鲜技术，使用户能够根据个人家居装饰风格和食物保鲜需求进行灵活选择。（实习生张泊洋对此文亦有贡献）

(责编：郝帅、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经