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刷新亚洲最深直井纪录 深地塔科1井钻探深度突破1万米大关

2024年03月04日17:46 | 来源：人民网
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深地塔科1井钻设突破万米大关现场。王祎摄
深地塔科1井钻设突破万米大关现场。王祎摄
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人民网北京3月4日电 （记者杜燕飞）3月4日，我国首口设计井深超万米的科学探索井——深地塔科1井钻探深度突破1万米，成为世界陆上第二口、亚洲第一口垂直深度超万米井，标志着我国自主攻克了万米级特深井钻探技术瓶颈，深地油气钻探能力及配套技术跻身国际先进水平。

据介绍，深地塔科1井地处塔克拉玛干沙漠腹地，肩负着科学探索和油气发现两大使命，是中国石油在塔里木油田实施的重大“深地工程”。该井设计井深11100米，于2023年5月30日开钻。

目前，我国陆上深层超深层油气资源占全国油气资源总量的34%，并且深层超深层新增油气储量占比逐年增大。深地塔科1井所处的塔里木盆地，是全球唯一以超深层资源为主的含油气盆地，也是我国最大的深地油气富集区。

“超深层已成为我国油气资源增储上产的主阵地，向地球深部挺进是保障我国能源安全的重大战略任务，是端稳端牢能源饭碗的重大战略选择。”中国工程院院士孙金声表示。

万米深地钻探是油气工程技术瓶颈最多、挑战最大的领域，也是衡量国家工程技术与装备水平高低的重要标志之一。

“面对井下的极限温度压力环境，中国石油塔里木油田、西部钻探、宝石机械等多家单位开展联合攻关，攻克了超高钻台大载荷提升系统关键技术难题，打造形成了万米特深井安全高效钻完井等一批关键核心技术。” 中国石油塔里木油田首席专家、深地塔科1井井长王春生介绍，“钻井过程中，创下了我国大尺寸套管下入最深、套管下入吨位最大、大尺寸井眼国产仪器测井最深等多项纪录。在井斜、井径、测井等关键质量指标方面均达到100%的合格率，形成了7类21项阶段成果，使用的材料、装备国产化率达90%。”

据了解，当前，塔里木油田正瞄准11100米乃至地球更深处，深化万米成烃、成储、成藏理论认识，加大复杂难钻地层钻井攻关力度，不断推动175兆帕特高压井口等装备技术迭代升级。

“后期，我们将钻取分析深藏地下万米的岩芯，除了在揭示大陆地壳的物质组成与结构、探索地球深部流体系统与地热结构、探寻地球演化规律等一系列重大基础科学问题上具有意义，还将为突破传统地质认识、形成万米油气成藏地质理论起到重要作用。”王春生说。

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