人民网记者 车柯蒙

湖南省长沙市望城区税务局青年志愿者上门听取建议，并介绍税收优惠政策。褚方彬摄

记者从国家税务总局了解到，2023年，税务总局共接收建议提案606件。其中，主办件113件，占总数的19%；协（会）办件423件，占总数的70%；参阅件70件，占总数的11%。所有建议提案全部按要求在规定时限内办理完毕，沟通协商率、按时办结率、代表委员满意率均达到100％。

国家税务总局相关负责人表示，在办理涉税建议提案的过程中，税务总局积极吸收合理建议，解决重点难点问题，回应各方关切。

研发费用加计扣除政策加码并作为制度性安排长期实施；“小规模纳税人减免增值税”“对小微企业和个体工商户统一减半征收‘六税两费’”等一批到期税费优惠政策延续至2027年底……随着办理工作的进行，代表委员们的建言献策被转化为实实在在的政策红利。

针对代表委员围绕税收支持科技创新提出的相关建议，税务总局高度重视并积极研究采纳，联合财政部经批准后制发《关于优化预缴申报享受研发费用加计扣除政策有关事项的公告》，将所有符合条件行业企业加计扣除比例由75%提高到100%并作为制度性安排长期实施，助力打好科技自立自强主动战。

民有所呼，政有所应。全国政协委员、宁波江丰电子材料股份有限公司董事长姚力军表示：“我们享受到了高新技术企业设备器具加计扣除等税费优惠4000余万元，为企业持续加大研发投入、攀登科技高峰提供了有力支持。”

针对代表委员提出关于优化完善税费优惠政策的建议，税务总局围绕构建推动高质量发展的税费政策体系，把建议提案办理工作与税收重点工作紧密结合。2023年，税务总局联合相关部门制发《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》《关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》等文件，出台《支持小微企业和个体工商户发展税费优惠政策指引（1.0）》《研发费用税前加计扣除新政指引》《支持共享发展税费优惠政策指引》等指引。并通过线上、线下相结合的方式开展政策宣传解读，促进经营主体应知尽知最新税费政策，让纳税人、缴费人愿享尽享税费红利，确保各项税费优惠政策落实落细。

针对代表委员提出关于优化营商环境、促进民营经济发展壮大的意见建议，税务总局进一步精简办税资料、优化办税流程，减轻经营主体办税缴费负担；完善税费服务诉求解决机制，更好维护民营企业合法权益；优化税务执法方式，持续推进依法依规征税收费，加强税务执法区域协同，着力提升税务执法精确度，有效助力营商环境持续改善。

2023年，税务总局会同相关部门联合印发了《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》，并在连续第10年开展“便民办税春风行动”的基础上，深入贯彻《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，专门优化推出5方面28条便民办税缴费举措。

对建议办理的效果，全国人大代表、湖南科美达电气股份有限公司总经理陈勇彪致信税务总局表示：“税务部门推出一系列务实管用的税费服务措施，接下来我们将进一步借助国家优惠政策，全力推进科技创新，努力在制造强国的征程上贡献民营企业的一份心、一份力。”

2024年全国两会召开在即，税务总局相关负责人表示，税务部门将坚持以人民为中心的发展思想贯穿到建议提案办理工作的全过程各方面，不断改进办理流程，创新办理方式，提升办理质量，确保建议提案办理工作再上新台阶，努力在集民智、顺民意、聚民力中更好服务高质量发展。

“民有所呼 政有所应”部委建议提案办理工作系列报道：

国家邮政局：做好建议提案办理工作 增强人民群众用邮获得感幸福感

生态环境部：把代表委员的关切转化为生态环境保护的具体举措

(责编：申佳平、吕骞)

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