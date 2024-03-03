人民网北京3月3日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，从3月1日起，珠江、淮河、闽江、钱塘江流域以及海南内陆水域开始进入为期4个月的春季禁渔期，农业农村部长江流域渔政监督管理办公室（以下简称农业农村部长江办）分别在广东佛山、江苏淮安启动流域性春季禁渔同步联合执法行动。

“在天然水域实施禁渔区、禁渔期制度，有利于保护繁殖亲鱼和幼鱼，恢复渔业资源，推动渔业可持续发展，是维护水生生物多样性、推进生态文明建设的一项重要举措。”农业农村部相关负责人介绍，根据《农业部关于发布珠江、闽江及海南省内陆水域禁渔期制度的通告》（原农业部通告〔2017〕4号）、《农业农村部关于实行海河、辽河、松花江和钱塘江等4个流域禁渔期制度的通告》（农业农村部通告〔2019〕1号），每年3月1日0时至6月30日24时，相关流域实行为期4个月的春季禁渔期制度，禁止除娱乐性游钓和休闲渔业以外的所有捕捞作业。

据介绍，春季禁渔期间，农业农村部将协调各地渔政、公安、海事、水利等水上执法力量，加强联合巡航，形成执法合力，严厉打击“电毒炸”“绝户网”、涉渔“三无”船舶等各类非法捕捞行为，持续开展普法宣传、科普宣讲等活动，努力提升社会公众的知晓率、支持度。

“农业农村部长江办将进一步加大交叉巡查、巡航执法、‘四不两直’暗查暗访等执法监督力度，督促指导各地坚持专项执法行动与常态化监管相结合，坚决维护渔业生产秩序保持稳定，确保春季禁渔工作取得扎实成效。”该负责人说。

(责编：郝帅、吕骞)

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