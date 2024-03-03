人民网记者 车柯蒙

椰影摇曳，春日暖阳，海南省儋州市白马井镇学兰村里，是一派忙碌热闹的场景。在省级非物质文化遗产“海儋”土糖扶贫基地，工人们忙着进行甘蔗压榨、熬糖、晒糖，对于他们而言，这是一份最“甜”的工作。

古法制糖产业想要走深走远，离不开创新研发，将制作土糖的传统技艺与现代设备结合起来，从生产、包装到配送，制定出一套合理规范的流程背后，得益于税收政策的支持。

吴少玉在车间制作儋州土糖。受访对象供图

“我们是税收优惠政策的受益者。”第十四届全国人大代表、海南忆家食品有限公司总经理吴少玉表示，去年在税务部门的帮助下，公司获得研发费用加计扣除39万元，不仅缓解了资金压力，还增强了企业研发新品的动力。

企业是技术创新的主体，近年来，在税收政策助力下，更多企业尝到了科技创新的“甜头”。

2023年3月，国家将符合条件的企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%，并明确作为一项制度性安排长期实施；在此基础上，进一步聚焦集成电路和工业母机行业高质量发展，对上述两个行业符合条件企业的研发费用加计扣除比例再提高至120%。同时，按照国务院部署，税务总局会同财政部在原有10月份企业所得税预缴申报和年度汇算两个时段享受研发费用加计扣除政策的基础上，新增7月预缴申报期作为政策享受时点，引导企业更早更及时地享受政策红利。

从2023年企业所得税预缴申报情况看，企业累计享受研发费用加计扣除金额1.85万亿元，同比增长13.6%，其中制造业企业享受加计扣除金额1.1万亿元，占比近六成。

不少全国人大代表和政协委员在接受人民网记者采访时表示，当前，一条“政策红利引导—研发投入增加—产品质量提升—企业效益增加”的链条日益畅通，真金白银的减税降费红利对企业创新发展的支持显而易见。

“近年来，市场竞争加大，产品需求多变，我们年均投入技术研发费用超千万元，近两年享受研发费用加计扣除1800万元，为企业加强技术创新提供了有力保障。”谈起企业的发展现状，第十四届全国人大代表、湖南郴州粮油机械有限公司研发总工程师吴杰俊表示，研发费用加计扣除100%政策为企业发展打了一剂“强心针”，让企业敢投入、敢创新。

“近年来，国家为支持科技创新和制造业发展出台了一系列税收优惠政策。我们每年享受到的研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠、增值税留抵退税和先进制造业加计抵减政策，有效降低了企业税负，加快了资金周转速度。”第十四届全国政协委员、北京义翘神州科技股份有限公司董事长谢良志表示，企业将这些节省下来的资金主要用于加大研发投入和扩大再生产，不断提升企业核心竞争力，实现更好的发展。

在第十四届全国人大代表、珠海方正科技高密电子有限公司技术中心经理金立奎看来，企业的快速发展与坚持创新研发密不可分。“仅2023年，企业就享受研发费用加计扣除总额达5886万元。政策对我们缓解资金压力、加大研发投入、扩大再生产起到了重要的推动作用，不仅促进了我们企业的转型升级，也让我们在创新发展的道路上走得更稳、底气更足。”金立奎说。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经