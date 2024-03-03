人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

减税降费红利“落袋” 支持企业创新发展

人民网记者 车柯蒙
2024年03月03日09:46 | 来源：人民网
小字号

椰影摇曳，春日暖阳，海南省儋州市白马井镇学兰村里，是一派忙碌热闹的场景。在省级非物质文化遗产“海儋”土糖扶贫基地，工人们忙着进行甘蔗压榨、熬糖、晒糖，对于他们而言，这是一份最“甜”的工作。

古法制糖产业想要走深走远，离不开创新研发，将制作土糖的传统技艺与现代设备结合起来，从生产、包装到配送，制定出一套合理规范的流程背后，得益于税收政策的支持。

吴少玉在车间制作儋州土糖。受访对象供图

吴少玉在车间制作儋州土糖。受访对象供图

“我们是税收优惠政策的受益者。”第十四届全国人大代表、海南忆家食品有限公司总经理吴少玉表示，去年在税务部门的帮助下，公司获得研发费用加计扣除39万元，不仅缓解了资金压力，还增强了企业研发新品的动力。

企业是技术创新的主体，近年来，在税收政策助力下，更多企业尝到了科技创新的“甜头”。

2023年3月，国家将符合条件的企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%，并明确作为一项制度性安排长期实施；在此基础上，进一步聚焦集成电路和工业母机行业高质量发展，对上述两个行业符合条件企业的研发费用加计扣除比例再提高至120%。同时，按照国务院部署，税务总局会同财政部在原有10月份企业所得税预缴申报和年度汇算两个时段享受研发费用加计扣除政策的基础上，新增7月预缴申报期作为政策享受时点，引导企业更早更及时地享受政策红利。

从2023年企业所得税预缴申报情况看，企业累计享受研发费用加计扣除金额1.85万亿元，同比增长13.6%，其中制造业企业享受加计扣除金额1.1万亿元，占比近六成。

不少全国人大代表和政协委员在接受人民网记者采访时表示，当前，一条“政策红利引导—研发投入增加—产品质量提升—企业效益增加”的链条日益畅通，真金白银的减税降费红利对企业创新发展的支持显而易见。

“近年来，市场竞争加大，产品需求多变，我们年均投入技术研发费用超千万元，近两年享受研发费用加计扣除1800万元，为企业加强技术创新提供了有力保障。”谈起企业的发展现状，第十四届全国人大代表、湖南郴州粮油机械有限公司研发总工程师吴杰俊表示，研发费用加计扣除100%政策为企业发展打了一剂“强心针”，让企业敢投入、敢创新。

“近年来，国家为支持科技创新和制造业发展出台了一系列税收优惠政策。我们每年享受到的研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠、增值税留抵退税和先进制造业加计抵减政策，有效降低了企业税负，加快了资金周转速度。”第十四届全国政协委员、北京义翘神州科技股份有限公司董事长谢良志表示，企业将这些节省下来的资金主要用于加大研发投入和扩大再生产，不断提升企业核心竞争力，实现更好的发展。

在第十四届全国人大代表、珠海方正科技高密电子有限公司技术中心经理金立奎看来，企业的快速发展与坚持创新研发密不可分。“仅2023年，企业就享受研发费用加计扣除总额达5886万元。政策对我们缓解资金压力、加大研发投入、扩大再生产起到了重要的推动作用，不仅促进了我们企业的转型升级，也让我们在创新发展的道路上走得更稳、底气更足。”金立奎说。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
减税降费红利“落袋” 支持企业创新发展
　　椰影摇曳，春日暖阳，海南省儋州市白马井镇学兰村里，是一派忙碌热闹的场景。在省级非物质文化遗产“海儋”土糖扶贫基地，工人们忙着进行甘蔗压榨、熬糖、晒糖，对于他们而言，这是一份最“甜”的工作。…
农业农村部：珠江、淮河等流域进入为期四个月春季禁渔期
　　人民网北京3月3日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，从3月1日起，珠江、淮河、闽江、钱塘江流域以及海南内陆水域开始进入为期4个月的春季禁渔期，农业农村部长江流域渔政监督管理办公室（以下简称农业农村部长江办）分别在广东佛山、江苏淮安启动流域性春季禁渔同步联合执法行动。 “在天然水域实施禁渔区、禁渔期制度，有利于保护繁殖亲鱼和幼鱼，恢复渔业资源，推动渔业可持续发展，是维护水生生物多样性、推进生态文明建设的一项重要举措。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部