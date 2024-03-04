人民网北京3月4日电 （黄盛）一年一度的全国两会召开之际，小米14 Ultra被选定作为人民网2024全国两会报道指定手机，助力做好报道工作。2024年小米手机也将与人民网围绕融媒体报道用机展开系列合作，助力打造精品内容。

近年来，中国智能手机市场不断趋热，众多国内厂商持续提升研发投入与创新成本，走向高端化产业路线，打造出较高的品牌认可度，逐步引领起消费新需求。

中国信通院发布的数据显示，2023年1-12月，国内市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5%；其中，5G手机出货量2.4亿部，同比增长11.9%，占同期手机出货量的82.8%。

进入2024年，国内智能手机市场表现也可圈可点。数据显示，今年1月，国内市场智能手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%。其中，5G手机2616.5万部，同比增长59%，占同期智能手机出货量的82.3%。此外，今年1月，国内智能手机上市新机型29款，同比增长123.1%，其中5G手机9款，同比增长28.6%。

小米14 Ultra成为人民网2024年全国两会报道指定手机。

在国产智能手机密集“上新”的背后，是中国电子信息制造业日益强大的研发能力和智能制造实力。小米集团合伙人、总裁卢伟冰表示，我国电子信息制造业正不断提升创新水平，特别是聚焦深耕底层技术、突破关键领域，赋能行业产业链转型升级。与此同时，我国科技企业也迎来全球化的新一轮机遇期。抓住这一机遇，既要坚持自立自强，也要合作开放，打造具有全球竞争力的开放创新生态，不断迈向全球价值链高端。

在智能手机高端化路线中，小米集团前不久发布的专业影像旗舰机型14 Ultra，采用了徕卡Summilux光学镜头系统、行业AI大模型计算摄影平台Xiaomi AISP、小米金沙江电池和小米龙铠架构，并全系标配双向卫星通信，支持实时语音、双向短信。同时，小米14 Ultra还内置了两颗小米自研的澎湃T1芯片，让用户能够与外界保持有效的通信联系。

此次小米集团与人民网展开合作，将小米14 Ultra作为人民网2024年全国两会报道指定用机，并就人民网融媒体报道用机展开系列合作，旨在借助小米手机的影像功能，为全年融媒体报道的策划、制作与传播赋能，为网友带来不同的视听与阅读体验。

(责编：郝帅、高雷)

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