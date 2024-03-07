黄敏利委员：优化税收营商环境 护航制造业“加速跑”

编者按：

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好经济工作意义重大。

2024年全国两会期间，为及时传递企业负责人对市场变化的敏锐洞察和对两会精神的深刻领悟，人民网《对话企业家》栏目特别策划推出“看准了 抓紧干”系列访谈，充分展现代表委员履职尽责的务实行动，为筑梦现代化、共绘新图景汇聚智慧力量。

制造业是实体经济的重要基础，其发展离不开公平的税收营商环境。在制造业降本减负的大背景下，现如今，减税降费政策的“乘数效应”正助力越来越多制造业企业“茁壮成长”。

近日，全国政协委员、敏华控股董事长黄敏利在做客人民网《对话企业家》两会特别节目时表示，新形势下，营造更加公平的税收营商环境，有助于培育更有活力、创造力和竞争力的市场主体，反哺税收收入进一步增长，为实现更加积极、精准和可持续的财政政策提供有力支撑。

担任全国政协委员以来，黄敏利持续关注优化税负结构。今年，他再次聚焦这一议题，并结合当前面临的新形势、新机遇带来多份相关提案。

近年来，我国实施了一系列退税减税降费举措，制造业是支持的重中之重。对此，黄敏利表示：“降低企业生产经营成本，可有效提升制造业根植性和竞争力。对制造业的税费支持政策既要注重精准发力，又要确保财政整体运行的可持续性。”

他建议，把制造业和商业、房地产、物流调整到更加接近的水平：第一，继续调整增值税税率，切实降低企业税负，提升其发展动能；第二，强化税收征管改革，夯实税收法治，保证国库充足。

黄敏利在企业经营实践和调研中发现，在实现高质量发展的过程中，制造业企业往往因为成本、技术等因素的制约，面临转型升级难、研发动力弱等问题，迫切需要税收政策支持。

近年来，有关支持科技创新的相关税费优惠政策持续“加力”，企业研发费用税前加计扣除比例已由75%提高到100%。

在黄敏利看来，这一政策的出台有利于激励各个行业企业加大研发投入，推动科技创新，提高企业竞争力，促进产业发展的转型升级。

他表示，在政府政策鼓励及企业自身努力下，目前，自己所在企业的研发效率得以大幅度提升，所有的核心部件技术都已掌握在自己手中。

“在未来，企业还是要不断创新，科学合理地制定研发计划，强化研发过程管理，提高研发人员的专业技能和团队协作能力，在享受研发费用加计扣除税收优惠政策的同时，为中国经济的发展贡献更多力量。”黄敏利建议。

加强科技创新，除了政策支持到位，更重要的是企业自身发力。具体到自己所从事的家居行业，黄敏利认为，企业要以满足消费者需求为目的进行研发。当下，“定制”风潮席卷家居行业，定制家居行业对智能化升级需求更为迫切，要依托智能制造，实现定制化规模发展。

谈及智能家居的发展机会，黄敏利认为，智能化的升级不仅带来先进的柔性生产线，较高的板材利用率，而且还可以降低人工成本，提升供应链效率，为千家万户带来健康、舒适、超值、时尚的家居体验。

3月5日，政府工作报告提出，稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新。对此，黄敏利谈到，家居行业已迈入存量时代，家具以旧换新是一个庞大的市场，整个行业将会进入新一轮循环阶段。在废旧家具回收方面，要精准聚焦痛点即废弃家具归属、环境污染等。希望能得到更多政策支持，以更好的价格满足市场需求。

“企业要继续站在老百姓的需求层面，以满足他们的需求为核心，注重创新，重视科技，持续加大研发投入，开创满足消费者需求的产品。同时，消费者权益的保护尚需进一步增强，从而让他们买的放心，用的舒心。”黄敏利表示。

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