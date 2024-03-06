曹鹏委员：夯实国产化算力底座 加速企业数智化升级

编者按：

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好经济工作意义重大。

2024年全国两会期间，为及时传递企业负责人对市场变化的敏锐洞察和对两会精神的深刻领悟，人民网《对话企业家》栏目特别策划推出“看准了 抓紧干”系列访谈，充分展现代表委员履职尽责的务实行动，为筑梦现代化、共绘新图景汇聚智慧力量。

“国产化不是企业平稳行进的‘备用胎’，而是数智化升级的‘发动机’。尤其在当前阶段，国产化不仅要真替真用，还要创造真正的价值。”日前，全国政协委员，京东集团技术委员会主席、京东云事业部总裁曹鹏在做客人民网《对话企业家》两会特别节目时说。

作为长期扎根在数字技术服务一线的工作者，今年全国两会，曹鹏提交了多份提案，涉及“实体经济和数字经济的深度融合”“建立国产化先进算力”等内容。

步入数字化时代，算力正在成为重要生产力。曹鹏认为，大模型的快速发展标志着AI模型处理复杂任务的能力显著提升，不仅加速了AI技术应用，也推动了实体产业经济发展。

数据显示，截至2023年年底，我国累计发布了200多个人工智能大模型，其中有20多个大模型产品获批向公众提供服务，中国科技企业正迅速加入大模型竞争。

“算力是训练大模型的基础，只有拥有自主可控的算力底座，国产大模型才能取得先机。此外，软硬件协同能够最大化发挥智算底座的作用。”他建议，要抓住大模型发展的契机，通过政策鼓励国产化GPU（图形处理器）适配国产算力调度软件，建设自主可控的智算基础，支撑行业智能化发展。

在曹鹏看来，近年来政策层面对自主技术研发提出了具体要求。然而通过自身实践和调研，他发现目前行业还存在“国产化”与“产业数智化升级转型”一定的脱节，一些国产化举措没有真正融入产业实践，没有创造产业价值。

为此，曹鹏提出，企业亟须从源头和底层解决关键技术的研发创新问题，加速关键技术研发突破，提高核心竞争力，同时以产业价值驱动技术创新。

“尤其是在以大模型为代表的AI技术创新中，既要建立自主研发和产业发展相辅相成的正循环，还要利用大模型的契机，改变国产技术单纯‘静态’替换的现状，通过逐步真替真换，实现降本增效，推动产业发展。”他指出。

科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。对于如何加快技术创新型人才培养，曹鹏表示，培养创新型人才，需要有完整的教育体系支撑，同时也需要市场化运营来提供创新活力。

“要强化企业在科技创新中的主体地位，充分营造呵护科技企业、尊重企业科技人才的社会氛围，打通科技成果转化全链条。相信随着整个配套设施及政府的推动支持，我们就可以在人工智能等科技领域有更大的发展。”曹鹏说。

对话企业家·“看准了 抓紧干”系列报道：

周鸿祎委员：以“云”赋“惠” 让更多中小企业走好数智转型“第一步”

耿福能代表：以科技创新为引擎 全面推进乡村振兴和中医药产业发展

点击进入栏目专页