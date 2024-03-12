人民网北京3月12日电 （记者王震）据海关总署网站消息，3月7日下午1时许，在拱北海关所属湾仔海关关员监管下，一辆满载着衣物、饰品等电商商品的跨境货车缓缓驶出粤港澳物流园，这标志着粤港澳物流园跨境电商零售出口业务正式开通。

粤港澳物流园位于珠海市鹤洲新区洪湾，地块距离港珠澳大桥口岸13公里，距离澳门10公里，水陆交通便捷，是粤港澳大湾区的重要物流要素枢纽。

“相比传统的粤港物流走向，对于粤西地区来说，经粤港澳物流园联动港珠澳大桥，出口香港的空间距离减少了100公里左右，时间成本节约一个半小时以上。”珠海市汇畅交通投资有限公司的郑智伟经理介绍道，“通过物流园走港珠澳大桥出口，30分钟就可以抵达澳门机场，50分钟就可以抵达香港机场，对跨境货物的物流运输时效有较大的提升。”

湾仔海关在承接粤港澳物流园跨境电商业务监管后，在监管到位前提下，全力满足电商业务对通关速度和作业时间的需求，清单“即到即审”，查验“即到即查”，转关“即到即办”，应用跨境快速通关模式为跨境电商物流提速。

(责编：王震、高雷)

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