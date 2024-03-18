人民网北京3月18日电（记者杨曦）18日，国家统计局新闻发言人刘爱华在国新办举行的“2024年1-2月份国民经济运行情况新闻发布会”上表示，从前两个月经济运行的情况看，虽然经济发展面临的环境依然复杂严峻，但我国经济基本面持续向好，推动经济回升向好的积极因素在累积增强，加上宏观政策持续发力显效，实现5%左右的经济增长预期目标是有条件有支撑的，是经过努力可以实现的。

具体来看，主要体现在以下几个方面：

第一，1-2月份经济运行起步平稳，为全年发展奠定了较好基础。从1-2月份的数据情况看，生产需求稳中有升，多数指标保持了较好的增势，或者有所加快。就业形势总体平稳，消费价格企稳回升，经济运行继续延续了回升向好的态势，为全年经济平稳较快增长打下了较好基础。

第二，积极因素在不断累积增多。随着经济内生动能的逐步修复，人流、物流这些要素流动更加活跃，有利于经济循环逐步改善。1-2月份，货运量同比增长7.5%，营业性客运量增长27.4%。市场活力有所增强，在服务消费领域表现尤为突出。春节假日期间，文娱旅游市场持续火热，全国营业性演出票房收入同比增长80.1%，国内出游总花费增长47.3%。1-2月份服务零售额增长12.3%，为消费需求扩大提供了有力支撑。在服务消费需求的带动下，服务业景气度连续两个月回升，业务活动预期指数持续处于较高景气区间，表明企业对近期行业的发展总体看好。与此同时，新型消费迅速成长，将进一步拓宽经济增长的空间，不断为经济发展注入更多的新动力。

第三，政策效力有望进一步发挥。全国“两会”已经对今年工作进行了全面部署，明确了政策取向和重点任务，提出了推动大规模设备更新和消费品以旧换新、发行使用超长期特别国债等增量举措，加上前期实施的降准降息、减税减费等政策效应持续发挥，将有助于推动经济持续恢复向好。

“当然，我们同时也要看到，当前我国正处于经济恢复和转型升级的关键期，外部不稳定、不确定因素还比较多，国内有效需求不足等问题仍然存在，所以经济回升向好的基础还是需要加固，加上1-2月份主要指标在全年的占比相对比较小，后期的经济走势我们还需要进一步观察，进一步做好各项政策落实落地。我们既要高度重视发展面临的困难挑战，更要坚定信心、保持定力，按照党中央、国务院决策部署，积极应对困难挑战，推动经济持续向好、行稳致远，把预期发展目标一步步变成现实。”刘爱华说。

(责编：杨曦、吕骞)

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