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国家统计局：房地产市场目前仍然处于调整转型中

2024年03月18日13:27 | 来源：人民网
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人民网北京3月18日电（记者杨曦）18日，国家统计局新闻发言人刘爱华在国新办举行的“2024年1-2月份国民经济运行情况新闻发布会”上表示，综合各项数据来看，房地产市场目前仍然处于调整转型中，下阶段，优化房地产政策措施的落实，将有助于房地产市场平稳健康和高质量发展。

刘爱华表示，2023年以来，各地区各部门因城施策，优化房地产调控，推动降低房贷成本，积极推进保交楼工作，这些政策的实施，对促进房地产市场的平稳健康发展发挥了积极作用。

数据显示，2024年前两个月，全国房地产开发投资同比下降了9%，降幅比上年全年收窄了0.6个百分点。从销售来看，1-2月份，全国新建商品房销售面积同比下降20.5%，销售额下降了29.3%。从价格来看，2月份，70个大中城市各线城市的商品住宅销售价格环比降幅总体继续收窄，同比继续下降。从零售环节，1-2月份，限上单位家具类零售额同比增长4.6%，建筑及装潢材料类增长了2.1%，较上年12月份有所改善。

“2024年，中央经济工作会议和全国两会对优化房地产政策、促进房地产市场平稳健康发展提出了明确要求，要求适应新型城镇化的发展趋势和房地产市场供求关系的变化，加快构建房地产发展新模式，加大保障性住房的建设和供给，完善商品房相关基础性制度，满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求，这些政策措施的落实，将会有助于房地产市场平稳健康和高质量发展。”刘爱华说。

(责编：杨曦、吕骞)
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