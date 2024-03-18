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国家统计局：1-2月份经济运行呈现四方面特点

2024年03月18日12:08 | 来源：人民网
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人民网北京3月18日电（记者杨曦）18日，国家统计局新闻发言人刘爱华在国新办举行的2024年1-2月份国民经济运行情况新闻发布会上表示，从1-2月份主要经济指标运行情况看，随着宏观组合政策效应持续释放，经济内生动能继续修复，生产需求稳中有升，就业形势总体稳定，居民消费价格同比由降转涨，发展质量不断改善，经济运行起步平稳，延续了回升向好态势。

刘爱华表示，1-2月份经济运行特点主要呈现在四个方面：

一是主要生产需求指标稳中有升。从生产看，工业生产有所加快，消费品制造业和高技术制造业回升，行业和产业增长面扩大。1-2月份，规模以上工业增加值同比增长7%，比上年12月份加快0.2个百分点。从增长面看，超过9成的行业、超过6成的产品同比实现了增长。服务业增势向好，住宿餐饮、交通运输等服务也较为活跃，服务业景气度回升。1-2月份，服务业生产指数同比增长5.8%。其中，住宿和餐饮业增加12.1%，交通运输仓储和邮政业增长7.1%，都保持了较快增长。2月份，服务商业活动指数51%，比上月上升0.9个百分点，连续两个月回升。从需求看，市场销售继续恢复，升级类商品消费潜力释放，节假日推动服务消费升温。1-2月份，社会消费品零售总额同比增长5.5%，其中，限额以上通讯器材类商品零售额增长16.2%，体育娱乐用品类增长11.3%。1-2月份，服务零售额同比增长12.3%。投资增速回升，制造业投资较快增长，大项目带动作用比较明显。1-2月份，固定资产投资同比增长4.2%，比上年全年加快1.2个百分点。其中，制造业投资增长9.4%，加快2.9个百分点。进出口保持较快增长，1-2月份，货物进出口同比增长8.7%。

二是就业形势总体稳定。城镇调查失业率保持平稳，1月份城镇调查失业率是5.2%，2月份是5.3%，环比有所上升，这主要是受春节因素影响，符合季节性变化规律。与上年同期相比，1月份和2月份城镇调查失业率都下降0.3个百分点。

三是居民消费价格同比由降转涨。2月份，受春节假期食品和服务消费需求增加，部分地区雨雪天气影响食品供应。另外，国际油价上行等因素影响，居民消费价格环比上涨1%，同比由上个月下降0.8%转为上涨0.7%。核心CPI明显回升。2月份，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅比上个月扩大0.8个百分点。

四是新动能新优势不断培育。高技术产业发展向好，1-2月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%，比上年12月份加快1.1个百分点。1-2月份，高技术产业投资和制造业技术改造投资同比分别增长9.4%和15.1%，保持较快增速。新业态继续活跃。1-2月份，实物商品网上零售额同比增长14.4%，比上年全年加快6个百分点。

(责编：杨曦、吕骞)
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